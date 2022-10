Serie A: Empoli – Milan 1-3

Un Milan caparbio conquista tre punti importanti nel match contro l’Empoli.

Il Milan paga a caro prezzo la conquista di tre punti, i rossoneri che perdono per infortunio Saelemaekers, Calabria e Kjaer.

I rososneri creano occasioni per passare in vantaggio: Leao spreca da favorevole posizione, Giroud centra la traversa. Bisogna aspettare il 79’ per passare festeggiare il vantaggio: fallo laterale di Tonali sul liberissimo Leao , retrguardia empolese distratta, assist per Rebic, facile la conclusione in gol.

Sembra fatta , invece al 92′ Bajrami pareggia su punizione , con Tatarusanu in ritardo. I tifosi empolesi già fanno festa assoporando la conquista di un punto , invece: palla al centro , lancio lungo al limite dell’area aversaria testa di Krunic in area c’è Ballo-Touré , il sinistro sbucciato mette fuori causa Vicario. Non basta al Milan perchè Leao nella sua classica galoppata firma il tris in usa serata particolare di grandi emozioni.

IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 1-3

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic , De Winter , Luperto , Parisi ; Grassi (47′ Marin ), Haas (38′ st Cambiaghi ), Henderson (13′ st Bandinelli ); Pjaca (13′ st Bajrami ); Lammers , Satriano (38′ st Destro ). A disp.: Perisan, Ujkani; Cacace, Walukievicz, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi. Guarino. All.: Zanetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Calabria (39′ Kalulu ), Kjaer (28′ st Dest ), Tomori , Ballo-Touré ; Tonali , Bennacer ; Saelemaekers (32′ Krunic ), De Ketelaere (28′ st Brahim Diaz ), Leao ; Giroud (28′ st Rebic 6). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, Lazetic. All.: Pioli

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 34′ st Rebic (M), 47′ st Bajrami (E), 49′ st Ballo-Touré (M), 52′ st Leao (M)

Ammoniti: Kjaer (M), Haas (E), De Winter (E), Luperto (E), Bennacer (M)

Note: Ammonito il tecnico Zanetti (E) per proteste