Serie A: Atalanta-Fiorentina 1-0. Decide Lookman

L’Atalanta batte la Fiorentina 1-0 e esta in vetta al campionato agganciando il Napoli

Al gewiss Stadium , gasperini le indovina quasi tutte: De Roon su Barak , viola tra mille difficoltà ad impostare il gioco. Anche Muriel è ispirato , il colombiano oltre che affondare gioca anche da rifinitore.

Nella ripresal’Atalanta passa in vantaggio: 14’ Muriale supera con un pò di fortuna Martinez-Quarta e mette in mezzo rasoterra un cicoccolatino per Lookmann facile depositare la palla in fondo al sacco.

Italiano si affida ai cambi , così la viola mette in difficoltà la Dea espondendosi solo a pericolosi contropiedi. Demiral sfiora l’autorete , All’87’ Jovic sfiora il pari.

ATALANTA-FIORENTINA 1-0

Il Tabellino

MARCATORI: 59′ Lookman

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 6.5 (75′ Demiral 6), Okoli 6.5, De Roon 7; Hateboer 6, Scalvini 6, Koopmeiners 7, Soppy 6 (56′ Maehle 6.5); Ederson 5.5 (56′ Pasalic 6.5), Lookman 7 (74′ Malinovskyi 6), Muriel 7 (74′ Hojlund sv).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 5.5; Venuti 5 (68′ Terzic sv), Martinez Quarta 5 (85′ Duncan sv), Igor 5, Biraghi 5.5; Bonaventura 6 (68′ Amrabat sv), Mandragora 5, Barak 5.5 (75′ Jovic 6); Ikoné 6, Kouamé 6, Saponara 5.5 (85′ Cabral sv).

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Bonaventura (F), Scalvini (A), Hateboer (A), Amrabat (F)