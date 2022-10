L’ufficialità arrivata dal vicepresidente Romei

Marco Giampaolo non sarà più l’allenatore della Sampdoria. La sconfitta interna contro il Monza è stata fatale per il tecnico.. La Samp viaggia all’ultimo posto in classifica con appena due punti,

Probabile il ritono sulla panchina blucerchiata di Roberto D’Aversa , ancora sotto contratto con il club ligire , ma si parla anche di Claudio Ranieri .