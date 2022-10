MotoGP | GP Thailandia Gara: Oliveira su tutti. Scondo Miller terzo Bagnaia

MotoGP Gp Thailandia Gara – Il Gran Premio della Thailandia su pista bgamnatissima ha visto il successo di Oliveria. Seconda piazza Miller. Fuori dai giochi Quartararo. Terzo Baganaia. Mondiale riaperto

Mondiale riaperto, Quartararo scivola sulla pistra bagnata .Il pilota della Yamaha si è autoeliminato sul circuito del Chang International Circuit di Buriram,. Quartararo fuori dalla zona punti, addirittura 17esimo a oltre 34 secondi dalla vetta. Diversamente festeggia Bagnaia (Ducati) che ha tagliato il traguardo in terza posizione portandosi a sole due lunghezze dal pilota francese, recuperando 16 punti in una sola gara. Pecco ha dovuto faticare non poco agli attacchi di Zarco e Marc Marquez, rispettivamente quarto e quinto aotto la banduiera a scacchi .

La gara è stata vinta da un grandissimo Miguel Oliveira, che porta la KTM sul gradino più alto del podio andando a cogliere la seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta ad inizio stagione in Indonesia.

Il portoghese ha battuto un combattivo Jack Miller, che reduce dalla vittoria di Motegi non ha mollato sino alla fine, portando a casa 20 punti.

La classifica iridata recita: Quartararo 219 punti contro i 217 di Francesco Bagnaia .Aleix Espargarò è terzo a 20 punti dalla vetta, mentre Bastianini e Miller sono rispettivamente a -39 e -40 punti.

MotoGp Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 41:44.503 2 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +0.730 3 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +1.968 4 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing +2.490 5 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team +2.958 6 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp +13.257 7 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing +14.566 8 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol +14.861 9 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing +15.365 10 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +18.097 11 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing +19.041 12 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +19.659 13 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +22.439 14 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team +23.646 15 25 Raul Fernandez Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +30.483 16 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team +33.466 17 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +34.072 18 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp +36.203 19 35 Cal Crutchlow Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team +36.532 20 9 Danilo Petrucci Suzuki Team Suzuki Ecstar +42.508 21 40 Darryn Binder Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team +49.992 22 45 Tetsuta Nagashima Honda Lcr Honda Idemitsu +51.346 23 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 2 laps