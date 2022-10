Vincenzo Italiano commenta la sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta:

“Un risultato troppo penalizzante. Uscire sconfitti da questa gara è un po’ troppo, abbiamo reagito bene e la Fiorentina ha giocato da squadra vera. Ci è mancato il guizzo negli ultimi metri”. La Fiorentina segna poco: “Creiamo tanti presupposti per fare gol, ma ci vuole quella qualità in più che non ci permette di finalizzare. Dobbiamo trovare quell’aspetto mentale che ci faccia fare il salto, ma sono fiducioso”-