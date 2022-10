F1 , Gp Singapore. Vince Perez, davanti a Leclerc e Sainz. Il messicano investigato per irregolarità in regime di Safety Car

Emozioni nel Gran Premio di Singapore 2022, tappa del Mondiale sul circuito di Marina Bay.(Nella foto Sergio Perez)

Bello il duello finale tra Perez e Leclerc. Il ferrarista partito in pole è stato superato alla prima curva dal messicano. Tutti con le gomme intermedie per la pista bagnata.

Vera battaglia per la vittoria finale , per i piazzamenti sul podio e per i punti in ottica campionato.

Il via è stato dato con un’ora di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo

Sergio Perez ha vinto il GP di Singapore, conducendo una grande conclusa allo scoccare delle due ore massime previste dal regolamento, pesa sul messicano l’investoigazione per aver superato in comcomitanza dell’entrata ai box la Safety Car. Per qwuesta infrazione la Federazione potrebbe annullare la vittoria di Perez e assegnarla a Leclerc.

Dietro al messicano al secondo sucesso in questa stagione , dopo quello ottenuto a Montecarlo Charles Leclerc , terzo Carlos Sainz.

Alle spalle delle Rosse si sono piazzate le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, poi la Aston Martin di Lance Stroll. Settima posizione per Max Verstappen, che ha preceduto Lance Stroll e Lewis Hamilton.

Singapore – Marina Bay. Fuochi d’artificio conclusione Gp

ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE F1 2022

1. Sergio Perez (Red Bull), giro veloce

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Lewis Hamilton Mercedes)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Mick Schumacher (Haas)

14. George Russell (Mercedes)

Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Fernando Alonso (Alpine)

Rit. Nicholas Latifi (Williams)

Rit. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

RISULTATO E CLASSIFICA GP SINGAPORE F1 2022

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 1

2 Charles LECLERC Ferrari+7.577 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+15.619 1

4 Lando NORRIS McLaren+26.105 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+56.684 1

6 Lance STROLL Aston Martin+59.792 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+62.719 2

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+64.492 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+65.319 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+72.498 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+88.718 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+95.830 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

14 George RUSSELL Mercedes2 L 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 1

16 Esteban OCON Alpine– 1

17 Alexander ALBON Williams– 1

18 Fernando ALONSO Alpine– 1

19 Nicholas LATIFI Williams– 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo– –

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Max Verstappen 341 Charles Leclerc 237 Sergio Perez 235 George Russell 203 Carlos Sainz 202 Lewis Hamilton 170 Lando Norris 100 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Daniel Ricciardo 29 Sebastian Vettel 24 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 23 Lance Stroll 13 Mick Schumacher 12 Yuki Tsunoda 11 Guanyu Zhou 6 Alexander Albon 4 Nyck de Vries 2 Nicholas Latifi 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA

Red Bull 576 Ferrari 439 Mercedes 373 McLaren 129 Alpine 125 Alfa Romeo 52 Aston Martin 37 Haas 34 AlphaTauri 34 Williams 6