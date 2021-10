netta sconfitta del Monza allo stadio di via del mare. Il Lecce rifila tre gol ai biancorossi nell’anticipo della settima giornata di Serie B.

Al Via del Mare i pugliesi si impongono con un netto 3-0 grazie alle marcature di Strefezza, nel recupero del primo tempo, Di Mariano, in avvio di ripresa, e Coda, a conclusione di un magistrale contropiede di Lucioni. I giallorossi salgono quindi a 14 punti, in terza posizione in classifica, mentre i lombardi restano a 9, a metà della graduatoria.