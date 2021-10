Serie A: Cagliari-Venezia 1-1

Il Venezia agguanta al 92′ il pareggio

Il cagliari non vanno oltre l’1-1 con il Venezia nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Ai rossoblù non basta il colpo di testa di Keita dopo 19 minuti: proprio nel recupero, infatti, Busio conclude di destro e, grazie alla deviazione di Caceres, batte Cragno, regalando ai lagunari il secondo pareggio in campionato.

IL TABELLINO

Cagliari-Venezia 1-1

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Caceres , Godin , Carboni (42′ st Altare ); Nandez , Marin , Strootman (42′ st Grassi ), Deiola (27′ st Zappa ), Lykogiannis ; Joao Pedro , Keita(21′ st Pavoletti ). A disp.: Aresti, Radunovic, Bellanova, Pereiro, Oliva. All.: Mazzarri

Venezia (4-3-3): Maenpaa ; Ebuehi , Svoboda , Ceccaroni , Mazzocchi ; Aramu (32′ st Heymans ), Ampadu (10′ st Vacca ), Busio , Kiyine 5(1′ st Crnigoj ); Okereke (1′ st Henry ), Johnsen (35′ st Forte ). A disp.: Neri, Molinaro, Tessmann, Fiordilino, Bjarkason, Caldara, Peretz. All.: Zanetti

Arbitro: Volpi

Marcatori: 19′ Keita (C), 47′ st Busio (V)

Ammoniti: Nandez (C), Ceccaroni (V), Kiyine (V), Strootman (C), Ampadu (V), Johnsen (V), Aramu (V)