Red Bull Grand prix Of the Americas Motogp Super Bagnaia . Moto2 pole di Fernanedez . Moto 3: Juan Masia su tutti

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del Red Bull Grand Prix of The Americas, 15esima tappa della MotoGP 2021, in programma domani alle ore 21:00 italiane sul circuito di Austin, Texas.

Il pilota della Ducati, alla sua quarta pole in Top Class, la terza consecutiva, l’ha ottenuta con il crono di 2:02.781, unico pilota a girare sotto al “muro” del due minuti e 3. Per la Ducati si tratta della 52esima pole in MotoGP.

Bagnaia “spezza” il dominio di pole su questo circuito che erano sempre state appannaggio di Marc Marquez (Honda), oggi terzo a quasi messo secondo dalla vetta.

Moto2

Raul Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Austin. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha registrato il suo miglior tempo in 2:08.979, precedendo il compagno di squadra, Remy Gardner.

Buona prestazione per i nostri italiani: terzo tempo per Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), seguito da Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46).

Moto3

Jaume Masia ha conquistato la pole position del Gran Premio di Austin. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 2:15.986. Per il pilota spagnolo questa è la seconda pole stagionale, la quarta in carriera.

Ottima prima fila per Dennis Foggia (Leopard Racing) che partirà dalla seconda casella in griglia di partenza, seguito da Jeremy Alcoba (Gresini Racing).