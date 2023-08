Universiadi ChengDu: tris di medaglie dal nuoto Passi avanti per volley e pallanuoto maschile

Brilla Lamberti, oro nei 400 stile, argento per la 4×100 stile femminile con Gastaldi, Scotto di Carlo, Biagioli e D’Innocenzo e bronzo con la staffetta 4×100 stile maschile di Conte Bonin, Carraro, Franceschi e Izzo. Domani qualifiche e finali 200 stile maschile e 100 rana femminile

di Mario Frongia



Giornata di pregio. Medaglie e gioia in casa FederCUSI: con Matteo Lamberti è giunto il primo oro in medagliere. Il nuotatore iscritto a Economia all’Università di Brescia, si è imposto nei 400 stile con il tempo di 3’48″65. “Sono molto contento, vengo da un anno difficile con qualche infortunio. Ho nuotato bene anche se non ho ritoccato il mio personale. La dedica? Alla mia famiglia”. ha detto il campione universitario, figlio d’arte: il padre Giorgio è stato il primo italiano a vincere l’oro ai mondiali nei 200 stile. Matteo ha battuto Eduardo Oliveira De Moraes (Bra, 3’49″10) e 3° Ikki Imoto (Jap, 3’49″66). Domani sarà in vasca per qualifiche e finali nei 200 stile con Giovanni Caserta). Dalla staffetta 4×100 stile femminile è arrivato l’argento di Anita Gastaldi, Viola Scotto di Carlo, Paola Biagioli e Giulia D’Innocenzo (3’38″81). La gara è stata vinta dalla Cina (3’37″51), al terzo posto il Giappone (3’41″84 4). Ancora sul podio gli azzurri nella 4x 100 stile con Paolo Conte Bonin, Giovanni Carraro, Nicolò Franceschi e Giovanni Izzo. Il quartetto si è piazzato al terzo posto con il tempo di 3’15″63 dietro Brasile (3’15″30) e Polonia (3’14″60). E la storia prosegue. Alla 31esima edizione delle Universiadi – con circa settemila iscritti di 115 Paesi – Italia in vasca anche domani nei 100 rana donne con Anna Pirovano e Alessia Ferraguti, nei 200 misti gareggiano Lorenzo Glessi e Massimiliano Matteazzi, nei 100 stile ci sono Paola Biagioli e Giulia D’Innocenzo mentre nei 1.500 stile difendono i colori azzurri FederCUSI, Davide Marchello e Ivan Giovannoni.

Palombelle vincenti. Nella pallanuoto i ragazzi si sono imposti 13-9 sulla Georgia, sono primi con quattro successi su quattro nel girone e passano alla fase finale. Domani sfidano la Slovacchia, ultima gara delle qualificazioni. Il settebello universitario femminile allenato da Aleksandra Cotti superato 17-8 dalla Cina, domani trova l’Australia, nella fase a girone da sei. Dalla vasca al volley. Le ragazze hanno vinto 3-0 contro l’India e 3-0 contro Hong Kong. La squadra passa da prima classificata alla fase finale. I ragazzi del volley sono stati sconfitti 3-2 dalla Germania. Giocano domani alle 20 ora locale contro il Brasile, serve la vittoria per passare il girone.

Dal tennis al tiro a segno. La quinta giornata dei giochi universitari si è aperta con il tennis. Gianmarco Ortenzi (sconfitto 6-4 6-2 nel singolo dall’uzbeko Sergey Fomin) con la sorella Benedetta ha battuto 6-2 6-2 la coppia Tenorio-Barcia (Filippine). Il duo passa al secondo turno, sedicesimi, e trova Gobat-Robbe (Fra). Nel judo quinta piazza per le squadre maschile e femminile. Entrambe le formazioni hanno perso la sfida che valeva il bronzo con la Corea del sud. Qualificazioni, da domani, anche per il tiro a segno, squadre miste. Nei 10 metri con la carabina ad aria compresa, sono in pedana Marco Suppini (olimpionico 2020) e Giulia Mainetti. Nella pistola 10 metri ad aria compressa gareggiano Aria Brunella e Michele Palella. Domani in pista anche atletica leggera e scherma.

FederCusi. Ai Chengdu 2021 Fisu world university games, l’Italia FederCUSI è la prima delegazione europea e la quarta al mondo dopo Cina, Stati Uniti e Giappone. La rappresentativa azzurra è composta da 187 atleti, 96 donne e 91 ragazzi, e 79 tra tecnici, dirigenti, staff medico, organizzativo e stampa.