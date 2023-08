NTERNAZIONALI DI TENNIS SAN MARINO OPEN – SAN MARINO, SAN MARINO

I match di oggi (mercoledì), Nella foto Goffin



€145,000

31 JULY – 6 AUGUST 2023

ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, AUGUST 02, 2023

CENTER COURT start 1:00 pm

F. Delbonis (ARG) vs A. Giannessi (ITA)

N. Sanchez Izquierdo (ESP) vs [2] J. Munar (ESP)



Not Before 6:00 pm

N. Fatic (BIH) vs [Q] K. Jacquet (FRA)



Not Before 8:30 pm

[3] D. Goffin (BEL) vs V. Sachko (UKR)

COURT 3 start 2:00 pm

[3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA) vs Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL)

after suitable rest – [PR] V. Durasovic (NOR) / M. Vervoort (NED) vs A. Collarini (ARG) / A. Giannessi (ITA)

A. Dougaz (TUN) / D. Rincon (ESP) vs [2] I. Liutarevich / V. Manafov (UKR)

COURT 2 DE LUIGI start 2:00 pm

P. Matuszewski (POL) / I. Zelenay (SVK) vs [4] I. Cervantes (ESP) / S. Martos Gornes (ESP)

N. Ionel (ROU) / A. Jecan (ROU) vs M. Polmans (AUS) / M. Romios (AUS)

[WC] M. De Rossi (SMR) / M. Mazza (ITA) vs [WC] F. Fognini (ITA) / G. Gaich (ARG)