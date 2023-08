Internazionali tennis San Marino Open. Esordio travolgente per Fognini

Esordio più che convincente per Fabio Fognini agli Internazionali di tennis San Marino Open. Nel match che chiudeva il programma serale di martedì, in un Centrale gremito in ogni ordine di posto, il 36enne di Arma di Taggia, quarta testa di serie del torneo e in gara per la prima volta in carriera sul Titano, ha dominato per 6-0 6-1, in un’ora e un quarto di gioco, l’argentino Andrea Collarini. Giovedì al 2° turno il davisman azzurro affronterà il torinese Edoardo Lavagno.

INTERNAZIONALI DI TENNIS SAN MARINO OPEN – SAN MARINO, SAN MARINO

€145,000

31 JULY – 6 AUGUST 2023

RESULTS – AUGUST 01, 2023

Men’s

Singles –

First Round

[Q] E. Dalla Valle (ITA) d [1] A. Muller (FRA) 63 64

[2] J. Munar (ESP) d F. Passaro (ITA) 64 64

[3] D. Goffin (BEL) d F. Gaio (ITA) 62 75

[4] [WC] F. Fognini (ITA) d A. Collarini (ARG) 60 61

[Q] K. Jacquet (FRA) d [5] [WC] F. Cobolli (ITA) 63 46 61

[6] K. Coppejans (BEL) d D. Madaras (SWE) 64 64

[Q] V. Vacherot (MON) d [7] Z. Kolar (CZE) 62 63

A. Pellegrino (ITA) d A. Dougaz (TUN) 63 41 Retired

[Q] A. Weis (ITA) d G. Mager (ITA) 75 11 Retired

V. Sachko (UKR) d N. Ionel (ROU) 64 26 63

D. Rincon (ESP) d [Q] M. Serafini (ITA) 76(5) 76(4)

N. Sanchez Izquierdo (ESP) d [Q] C. Taberner (ESP) 26 62 75

Men’s

Doubles –

First Round

R. Burruchaga (ARG) / N. Fatic (BIH) d [1] M. Bortolotti (ITA) / A. Pellegrino (ITA) 63 76(3)

K. Coppejans (BEL) / C. Tseng (TPE) d D. Madaras (SWE) / A. Taylor (AUS) 64 36 10-7

ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, AUGUST 02, 2023

CENTER COURT start 1:00 pm

F. Delbonis (ARG) vs A. Giannessi (ITA)

N. Sanchez Izquierdo (ESP) vs [2] J. Munar (ESP)



Not Before 6:00 pm

N. Fatic (BIH) vs [Q] K. Jacquet (FRA)



Not Before 8:30 pm

[3] D. Goffin (BEL) vs V. Sachko (UKR)

COURT 3 start 2:00 pm

[3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA) vs Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL)

after suitable rest – [PR] V. Durasovic (NOR) / M. Vervoort (NED) vs A. Collarini (ARG) / A. Giannessi (ITA)

A. Dougaz (TUN) / D. Rincon (ESP) vs [2] I. Liutarevich / V. Manafov (UKR)

COURT 2 DE LUIGI start 2:00 pm

P. Matuszewski (POL) / I. Zelenay (SVK) vs [4] I. Cervantes (ESP) / S. Martos Gornes (ESP)

N. Ionel (ROU) / A. Jecan (ROU) vs M. Polmans (AUS) / M. Romios (AUS)

[WC] M. De Rossi (SMR) / M. Mazza (ITA) vs [WC] F. Fognini (ITA) / G. Gaich (ARG)