GIANCARLO DOTTO AVE MOU

Il grande ritorno di José Mourinho Prefazione di Maurizio CostanzoCome si calerà il guerriero di Setúbal nella città morbida e fatalista, lui che vive di tensioni e di sfide sempre nuove?

Sprofonderà giorno dopo giorno nelle lusinghe di una città che, sotto i sampietrini, nasconde le sabbie mobili o avrà Roma adorante ai suoi piedi?

GIANCARLO DOTTO ha scritto,

tra gli altri, per “La Stampa”,

“Il Messaggero”, “Il Foglio”,

“Panorama”, “l’Espresso”, “Sette”,

“Diva e Donna”, “Vanity Fair”, “Max”,

“Wired” e “Corriere dello Sport”.

Autore e opinionista di trasmissioni

per Mediaset, Rai, La7, San Marino Rtv,

è stato amico e collaboratore di Carmelo

Bene, con il quale ha scritto Vita di

Carmelo Bene (1998). Ha partecipato

alle autobiografie di Maurizio Costanzo

(Chi mi credo di essere, 2004) e Ornella

Vanoni (Una bellissima ragazza, 2011).

Tra i suoi libri, Il mucchio selvaggio

(con Sandro Piccinini, 2006), La squadra

perfetta (2008), Il Dio che non c’è (2021).

Per Rizzoli ha pubblicato il romanzo

Anime pezzenti (2017) e Nate libere

(2020).

«La Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà…»

Quel pomeriggio del 4 maggio 2021, la notizia che Mourinho,

ripetutamente vincitore di campionati e coppe in Portogallo,

Inghilterra, Italia e Spagna, torna da noi, a 11 anni di distanza

dallo storico Triplete con l’Inter e per allenare la Roma, sembra

un’invenzione e una burla. È l’“incredulità di una tifoseria intera,

ma di tutto il sistema calcio Italia, attraversato all’istante da una non

misurabile scossa di adrenalina che non si placa a distanza di giorni,

settimane, mesi”. Perché Mou si può amare o odiare, ma di sicuro

non lascia indifferenti. Umili cronisti e intellettuali raffinati hanno

svuotato la loro cartucciera di pensieri e parole per sviscerarlo.

Oggi a raccontare la Mourinho-mania è Giancarlo Dotto, autentico

cultore della materia, scrittore, romanista e biografo di personaggi

abituati a vivere ben sopra le righe. Il Mou di Dotto ha un’inquietante

somiglianza con Ottaviano Augusto, non ama i bravi ragazzi e cerca

una squadra di bastardi pronta allo scontro finale con Belzebù, è un

condottiero-seduttore per il quale qualcuno (un certo Ibra, tra i tanti)

sarebbe disposto a uccidere, ha bisogno di sentire il rumore dei nemici,

si confronta solo con i più grandi del passato (lo Sciamano al cospetto

del Mago Herrera), deve far dimenticare una sequela di allenatori

schiacciati a Trigoria dal peso delle sconfitte e rivivere i fasti

del Barone Flemmatico (Liedholm) e di Mascella Volitiva (Capello),

gli artefici degli ultimi due scudetti della Roma. Certo, il cuore

dei tifosi romanisti “è disponibile all’amore e all’entusiasmo come

è altrettanto disponibile a girare le spalle”, scrive Maurizio Costanzo

nella prefazione; ma il carisma dell’uomo di Setúbal è tale

che, comunque andranno le cose, ci sarà da divertirsi. Intanto,

si divertiranno i lettori di Ave Mou.