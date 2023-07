Victoria Baldo si laurea per la prima volta canpionessa italiana cadette

La sesta giornata dei Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior ha visto e premiazioni delle società vincitrici del Trofeo federale Alberto Bonacossa 2022 e del Trofeo federale Bruno Tiezzi 2022. Inoltre la competizione tricolore a Ponte di Legno ha premiato le Cadette: medaglia d’oro per Victoria Baldo che conferma la prima posizione dopo il corto.

Dunque con 133.68 è Victoria Baldo (Tm Roller Academy Asd) a laurearsi per la prima volta campionessa italiana davanti Irene D’Auria (Academy V. Dei Casali) con 121.08 e Noemi Biondi (Patt. S. Mariano) con 119.73.

“Sono contenta della prestazione di oggi anche se c’è tanto lavoro da fare – dice emozionata Victoria Baldo – Speriamo di ottenere altri buoni risultati in futuro”.

Al termine del programma corto delle Coppie artistico Junior si piazzano provvisoriamente in prima posizione Lorenzo Tommasi e Anna Giulia Calabrese (entrambi S. Domenico Savio) con 52.35, seconda per Manuel Cioni e Anna Serafini (Pol Pontevecchio e Magic Roller) con 49.68. Proprio a Ponte di Legno, agli Italiani 2022, la coppia aveva dovuto fare i conti con un brutto infortunio in gara. Infine terza posizione per José Enrico Inglese e Matilde Matteucci (entrambi Rinascita Sport-Life) con 42.27.

Nel corto delle Coppie artistico Senior brillano in solitaria Federico Rossi e Alice Esposito (Pol. Funo e Rinascita Sport Life) con 81.30. Provvisoriamente secondi Tommaso Cortini e Micol Millis (Rinascita Sport-Life e Pol. Orizon) con 68.82, terzi Alessandro Bozzini e Alice Piazzi (Piacenza Asd e Pol. Pontevecchio) con 55.03.

Infine nella giornata di oggi la vice presidente Fisr, Marika Kullmann e il responsabile federale del settore artistico Ivano Fagotto hanno rispettivamente premiato Maria Cristina Cremonini presidente della Pol. Orizon di Bologna con il Trofeo Bonacossa e Luca Zanchetta presidente dell’Asd Gioca Patt.Art. di Novara con il Trofeo Tiezzi.

“Il Trofeo Tiezzi premia chi ha raggiunto i migliori risultati nella promozione e nell’attività giovanile, due capisaldi per il futuro della nostra Federazione – commenta Ivano Fagotto – Mentre il Trofeo Bonacossa premia chi, nell’arco della stagione, ha ottenuto il miglior punteggio nell’attività federale”.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio 2023.

Risultati di oggi, sabato 1 luglio 2023:

CADETTE

1. Victoria Baldo (Tm Roller Academy Asd)

2. Irene D’Auria (Academy V. Dei Casali)

3. Noemi Biondi (Patt. S. Mariano)

Il programma di domani, domenica 2 luglio 2023:

12.25 – 16.35 Gara Lungo Junior femminile – primi gruppi

16.45 – 18.30 Gara Corto Junior maschile

18.40 – 20.55 Gara Corto Senior maschile

21.05 – 22.45 Gara Lungo Junior femminile – ultimi gruppi

22.45 – 23.00 Premiazioni Junior femminile

Per informazioni e per conoscere il programma qui e qui

Per seguire la diretta streaming qui

Foto di Raniero Corbelletti