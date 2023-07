Genoa CFC e KAPPA® nuova sponsoring e presentazione maglia KOMBAT™ PRO 2024

Kappa® e Genoa CFC ufficializzano un nuovo accordo di sponsorizzazione per le prossime cinque stagioni sportive. Il club più antico d’Italia e il brand degli Omini avevano cooperato già alla fine degli anni ’90 e, più di recente, fino alla stagione 2021-2022.



La partnership pluriennale prevede l’abbinamento dell’immagine del Club con i marchi Kappa®, Robe di

Kappa®, K-Way®, Superga® e Sebago®, i cui prodotti saranno utilizzati da tutte le rappresentative di

pertinenza, maschili, femminili e giovanili, per le attività sportive e nel tempo libero.

I dettagli dell’accordo, durante la presentazione della nuova maglia home, la KOMBAT PRO 2024 GENOA

CFC, sono stati illustrati nella conferenza a “Live Ocean Park”, a cui hanno preso parte l’ad Andrés Blàzquez e il dg Flavio Ricciardella per il Genoa, insieme al vicepresidente di BasicNet Alessandro Boglione.

La KOMBAT PRO 2024 GENOA CFC garantisce la storica divisione in quarti e il design si ispira al mare,

simbolo di Genova e della Liguria, regione con il più alto tasso di bandiere blu (34), con una texture che

vuole ricordare le onde. Il prototipo cavalca la tecnologia PRO KOMBAT™, compendiando l’identità con la

storia del club. Nell’inserto sul retro del collo è applicato il lettering “DALL’INIZIO, PER SEMPRE 130°”, per

celebrare l’anniversario che cade il 7 settembre.

La maglia è stata rivelata all’interno degli eventi correlati a Ocean Race – The Grand Finale, la gara a vela

intorno al mondo, sui canali di comunicazione di Kappa® e Genoa CFC tramite video e immagini. Il concetto alla base del lancio è il “mare dentro”, come elemento naturalistico del capoluogo ligure e, ancora più, come condizione quasi esistenziale in cui ogni tifoso è goccia e parte integrante di una comunità.

La maglia Home 2024 sarà disponibile a breve nella versione “KOMBAT™ extra” al Genoa Store e online,

mentre la “KOMBAT™ pro” può essere preordinata a partire dal 3 luglio sul sito ufficiale www.genoacfc.it e

acquistata in un secondo momento.

Kappa® è uno dei brand di proprietà del Gruppo BasicNet, che detiene anche Robe di Kappa®, Jesus®

Jeans, K-Way®, Superga®, Sabelt®, Briko® e Sebago®, marchi leader nell’abbigliamento, calzature e

accessori per lo sport e il tempo libero. BasicNet opera nel mondo attraverso un network di imprenditori che, su licenza, producono o distribuiscono i prodotti a marchi del Gruppo. A questi, BasicNet fornisce servizi di ricerca e sviluppo, industrializzazione dei prodotti e marketing globale. Tutti i processi aziendali avvengono unicamente attraverso Internet, fatto che rende BasicNet una “fully web integrated company”. BasicNet, con sede a Torino, è quotata alla Borsa italiana dal 1999