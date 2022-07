Logan Paul firma il contratto con la WWE

Logan Paul è ufficialmente tornato dopo aver firmato un contratto con la WWE all’inizio della settimana. La megastar di YouTube ha usato i social media per dare la notizia e condividere le foto della sua visita al quartier generale della WWE.

Paul non ha perso l’occasione per mandare un messaggio a The Miz dopo il loro incontro a WrestleMania. Paul ha fatto squadra con l’A-Lister allo Showcase of the Immortals, ma The Miz lo ha fatto cadere con una Skull-Crushing Finale dopo la vittoria sui Mysterios. Dopo le speculazioni sulla possibilità che i due facciano nuovamente squadra, Paul ha chiarito che vuole vendicarsi a SummerSlam.