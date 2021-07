Weekend di semifinali anche in seconda Divisione e CIF9

Dopo le semifinali di Prima Divisione, oggi presentiamo anche quelle di Seconda Divisione e CIF9, sei partite dalle quali usciranno le contendenti del XXVII Silver Bowl e del XXI Nine Bowl.

Non solo Prima Divisione questo weekend, perché a giocarsi un posto per le finali di campionato ci saranno anche le squadre semifinaliste di Seconda Divisione e le semifinaliste di Conference di CIF9. Nel primo caso si insegue il sogno del XXVII Silver Bowl (Piacenza, 16 luglio), nel secondo si giocherà per un prestigioso posto alla tavola del XXI Nine Bowl (Cecina, 24 luglio), per tutti dunque sfide da dentro o fuori, giocate al massimo per chiudere una stagione che, comunque vada, resterà negli annali del football italiano quale testimonianza di coraggio e resilienza di tutti i protagonisti.

In Seconda Divisione aprono le danze Skorpions Varese e Vipers Modena, sabato alle 18.30 allo Stadio Ossola della Città Giardino. I padroni di casa sono stati inarrestabili sino a questo momento e i pronostici sono decisamente a loro favore, forti di un roster molto ben amalgamato e dalla presenza in sideline di un coach, Nick Holt, che ha saputo regalare alla squadra, tra le altre cose, un’autoconsapevolezza dei propri mezzi che ha fatto la differenza in campo. I Vipers, per contro, dopo due partite poco convincenti, hanno ritrovato slancio e motivazione proprio nel primo turno di play off, battendo per 21 a 9 i Bengals Brescia e tornando ad essere pericolosamente competitivi sia in attacco che in difesa. Non sarà facile tenere a bada gli scorpioni nella loro tana…ma anche il veleno delle vipere sa essere mortale!

Domenica, alle 17.00, allo Stadio Primo Nebiolo di Torino, gli imbattuti Giaguari aspettano gli altrettanto imbattuti Mastini Verona e qui ci aspettiamo un’altra grande battaglia. Dopo lo scontro, fisico e psicologico, contro i Daemons la scorsa settimana, i torinesi sono usciti provati, messi per la prima volta in serissima difficoltà da un avversario in questa stagione. I Mastini hanno invece sconfitto nei quarti di finale, senza troppi patemi, i Saints Padova, team che però avevano già affrontato anche in regular season e, dunque, sarà interessante testare il loro potenziale contro un avversario che conoscono solo ‘sulla carta’. Di certo c’è che Verona guida le statistiche a livello difensivo e, dunque, ai Giaguari servirà tanta concentrazione e aggressività per riuscire a superare il muro dei cagnacci giallo-blu. Risultato per nulla scontato ma una certezza: chiunque andrà a Piacenza se lo sarà ampiamente meritato!

Veniamo al CIF9 e alle quattro partite in programma per le Sefiminali di Conference.

Per la South Conference, si lotterà per il sogno Nine Bowl tra Mad Bulls Barletta ed Elephants Catania e tra Pretoriani Roma e Trappers Cecina. Si apriranno i giochi sabato alle 18.00 a Barletta e il risultato è quanto mai aperto. Gli Elephants sono fermi da oltre 20 giorni, complice la rinuncia ai play off dei Predatori GdT che ha qualificato direttamente alla semifinale Catania. Se questo ha certamente voluto dire il recupero di tutti gli eventuali acciaccati, certamente il digiuno agonistico in questi casi può rivelarsi un deterrente, soprattutto se di fronte ti troverai un avversario che conosci poco e fin qui ha fatto benissimo. Entrambe le squadre sono reduci da una ‘perfect season’ e i Mad Bulls si sono aggiudicati l’ennesima sfida stagionale contro i Briganti 82 Napoli la scorsa settimana, nei quarti di finale di Conference. Sarà una partita bellissima….

Pretoriani Roma vs Trappers Cecina, sulla carta, sembra un film dal finale già scritto, tanto è il blasone dei Pretoriani e il loro ‘vizio’ di arrivare sempre in fondo…Sconfitti nella finale di Seconda Divisione in modo rocambolesco dai Rhinos Milano nell’ultimo campionato giocato (2019), i Pretoriani hanno deciso di ripartire dal CIF9, ma la carica, la determinazione e la ‘fame’ pare siano rimaste sempre le stesse, a giudicare dal percorso fatto sin qui. Dal canto loro, i Trappers sono inciampati una sola volta questa stagione, e tanto è bastato per suonare la carica perché poi la strada è proseguita dritta e ora, a un passo dal sogno di giocare una finale in casa, a Cecina, difficilmente si fermeranno. Tutta da vedere!

Sul fronte North Conference, altre due partite molto interessanti: sabato, alle 21.00, a Basiliano (UD), i Leoni affronteranno gli Hurricanes Vicenza, mentre domenica, alle 16.30, allo Stadio Europa di Bolzano i Giants riceveranno i Blitz Balangero.

Innegabile che siano proprio Leoni e Giants le favorite del weekend, forti del 4-0 ottenuto in regular season e delle schiaccianti vittorie ottenute nei quarti contro, rispettivamente, i Doves Bologna e gli Hammers Monza e Brianza. Ma a Basiliano arrivano gli Hurricanes, capaci lo scorso weekend di espugnare Milano battendo i Rams per 20 a 8 e dimostrando di non aver paura di nessuno, soprattutto quando il gioco si fa duro! I friulani stanno giocando dando l’impressione di divertirsi sempre, e questa apparente serenità può disorientare gli avversari, qualunque essi siano. Giocare in casa e sognare la prima, storica finale di Conference (e magari, tanto di più) potrebbe alzare ulteriormente il livello di difficoltà per i vicentini, che dovranno trovare immediatamente una chiave di lettura della partita per provare a mettere a segno il colpo grosso.

A Bolzano farà caldo….e non solo metereologicamente parlando (anzi, domenica è prevista anche un po’ di pioggia…). Giocare allo Stadio Europa è un privilegio per tutti e, se è la prima volta, già questo potrebbe essere un motivo per far ‘tremare le gambe”. Trovarsi poi davanti una squadra che sai provenire direttamente dalla Prima Divisione, pur con tutti i limiti di questa stagione e le tante defezioni importanti registrate nel roster degli altoatesini, può regalare più di un grattacapo al coaching staff. I Blitz dovranno mantenere i nervi saldi, ricordarsi chi sono e come hanno giocato sino a qui e, soprattutto, cercare di arrivare atleticamente preparati per una partita che, comunque andrà, sarà difficilissima!

Programma:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – Semifinali

Sabato, 3 luglio

h. 18.30 Skorpions Varese vs Vipers Modena

Domenica, 4 luglio

h. 17.00 Giaguari Torino vs Mastini Verona

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI (CIF9) – TROFEO PAOLO CROSTI

Semifinali di Conference

Sabato, 3 luglio

h. 18.00 Mad Bulls Barletta vs Elephants Catania

h. 20.30 Pretoriani Roma vs Trappers Cecina

h. 21.00 Leoni Basiliano vs Hurricanes Vicenza

Domenica, 4 luglio

h. 16.30 Giants Bolzano vs Blitz Balangero

Ph. Credits: @Mad Bulls Barletta