Uefa Euro 2020: Italia-Belgio. Le proabili formazioni

Belgio e Italia si sfideranno stasera ì alle 21, nel secondo quarto di finale in programma a Euro 2020.

Gli Azzurri giocheranno il quarto di finale dopo aver eliminato l’Austriam il Belgio ha ottenuto la qualificazione eliminando i campioni in carica dl Portogallo.

Le ultime

Il Belgio due dubbi Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Sul primo c’è qualche spiraglio. In dufesa il trio Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen guideranno la difesa. Sugli esterni di centrocampo ecco Meunier e T.Hazard, con Witsel e Tielemans al centro. Dietro a Lukaku, Carrasco e Mertens.

Per Mancini l’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Chiellini e Acerbi con il primo nettamente favorito. Sugli esterni confermati Di Lorenzo e Spinazzola. Centrocampo formato da Barella, Jorginho e Verratti. In attacco ci dovrebbe essere Chiesa e non Berardi con Immobile e Insigne.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini