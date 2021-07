Tourde France sesta tappa , bis di Cavendish

Seconda vittoria in questo Tour di Cavendish nella sesta tappa del Tour de France

Ill britannico brucia in volata Philipsen e Bouhanni nella sesta tappa Tours-Chateauroux. L’olandese Mathieu Van Der Poel sempre in Maglia gialla. Venerdì la settima frazione Vierzon-Le Creusot (249,1 km) adatta ai finisseur L’olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecine-Fenix) sempre leader della Grande Boucle con 11″ di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) e mezzo minuto sul belga Wout Van Aert (TJV). Primo degli italiani in graduatoria Vincenzo Nibali (19°), che accusa un ritardo di 2’55” dalla maglia gialla.



L’ordine d’arrivo

1) MARK CAVENDISH (DECEUNINCK) 03h 17′ 36″

2) JASPER PHILIPSEN (ALPECIN-FENIX) s.t.

3) NACER BOUHANNI (TEAM ARKEA-SAMSIC) s.t.

4) ARNAUD DEMARE (GROUPAMA-FDJ) s.t.

5) PETER SAGAN (BORA-HANSGROHE) s.t.

La classifica generale

1) MATHIEU VAN DER POEL (ALPECIN-FENIX) 20h 9’18”

2) TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) +11″

3) WOUT VAN AERT (JUMBO-VISMA) +30″

4) JULIAN ALAPHILIPPE (DECEUNINCK) +48″

5) ALEXEY LUTSENKO (ASTANA) +01’21”

6) PIERRE LATOUR (TOTALENERGIES) +01’28”

7) RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION-NIPPO) +01’29”

8) JONAS VINGEGAARD (JUMBO-VISMA) +01’43”

9) RICHARD CARAPAZ (INEOS) +01’44”

10) PRIMOZ ROGLIC (JUMBO-VISMA) +01’48”

19) VINCENZO NIBALI (TREK-SEGAFREDO) +02’55”