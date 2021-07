Città in Danza Uisp, finali a Roma: ritorno allo sport a suon di musica

Sabato 3 e domenica 4 luglio l’impianto Uisp Fulvio Bernardini ospiterà la rassegna nazionale della Danza Uisp: attesi oltre 600 danzatori

Roma, 1 luglio – La fase 2 della rassegna nazionale Città in Danza Uisp si terrà a Roma, sabato 3 e domenica 4 luglio presso il centro sportivo Fulvio Bernardini (via dell’Acqua Marcia, Pietralata) che ospiterà le ballerine e i ballerini provenienti da tutta Italia, per una due-giorni che si annuncia molto spettacolare, promossa dal Sda Uisp nazionale Danza.



“Stiamo mettendo in piedi un grande spettacolo – dice Fabrizio Federici, responsabile nazionale Danza Uisp – dopo la prima fase che ha ricevuto una grandissima partecipazione, finalmente torniamo ad incontrarci di persona e siamo felici di poter trascorrere due giorni pieni di danza. In entrambe le giornate i nostri ragazzi potranno partecipare a lezioni e stage con i maestri che comporranno anche la giuria, i cui nomi sono di assoluto prestigio”. Eccone alcuni: Mariella Ermini, vicedirettrice dell’Accademia Nazionale di Danza di Romae; Mario Marozzi, etoile internazionale; Mario Piazza, coreografo e docente di danza contemporanea; Joseph Fontano, docente dell’Accademia Nazionale di Danza e precursore della danza contemporanea.



Sono previsti 600 partecipanti e il programma prevede per la serata di sabato 3 luglio le esibizioni, e quindi la gara, relativa agli assoli e ai passi a due, per tutte le categorie e gli stili (classica, moderna, contemporanea, street dance) mentre domenica 4 luglio sarà la volta dei gruppi. Durante il giorno si susseguiranno lezioni, prove e incontri sulla danza, mentre le gare inizieranno alle 20.30. In programma anche un omaggio alla grande Carla Fracci, scomparsa recentemente: saranno trasmessi i video delle sue esibizioni che i ragazzi potranno guardare in ogni pausa tra una lezione e l’altra.



Sarà possibile seguire da vicino le due giornate di esibizioni collegandosi alla pagina Facebook della Danza Uisp a partire dalle 20.30. Nel corso delle dirette verranno trasmessi anche dei contributi video che riassumono le esibizioni di coloro che hanno partecipato on line.



“Abbiamo studiato un bellissimo allestimento – prosegue Federici – che ci permetterà di vivere due giornate in sicurezza divertendoci. Tutti gli spazi a disposizione saranno all’aperto: in una zona ci sarà un palcoscenico e in un’altra la pedana per lezioni e prove. Alla fine di ogni serata si terranno le premiazioni per ogni categoria e stile, i migliori riceveranno trofei e borse di studio di rilevanza nazionale. E’ un grande lavoro organizzativo, in cui siamo supportati dal Comitato Uisp di Roma e dagli operatori dell’impianto Fulvio Bernardini. Da tutta Italia arriveranno in nostro sostegno anche alcuni responsabili regionali della Danza Uisp”.