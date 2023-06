Serie B, ritorno playout: Brescia -Cosenza 1-1, Rondinelle in Lega Pro . Partita sospesa per invasione di campo

Al Rigamonti di Brescia nel ritorno del playout di Serie B.

Match iiia con le due squadre che si studiano , poche le occasioni per entrambe andare in gol, da segnalare un tiro dalla distanza di Listkowski con Micai che non trarttiene e anticipa il tap-.in di Rodriguez, e tra falli e nervosismo si chiude il primo tempo (0-0).

Nella ripresa le Rondinelle esppiù determinazione , la palla gira con più velocità: Van de Looi centra la traversa dalla distanza con Micai battuto. Al 74′ ecco l’episodio che accende definitivamente il Brescia: Pablo Rodriguez riceve palla proprio sul lato sinistro dell’area di rigore, sfonda e mette palla in mezzo, dove capitan Bisoli, leggermente defilato sulla destra, fa esplodere il Rigamonti con un destro di prima intenzione su cui Micai non può nulla.

Gli ultimi minuti sono concitatissimi: Bianchi spreca il 2-0 calciando su Micai in uscita.

I supplementari sembrano diatro l’angolo , invece al (94′): fallo di Cistana , Bresciani alla battuta , , palla sul secindo palo , Meroni pront di testa insacca e sancisce la salvezza del Cosenza

Da lì in poi non si gioca più, i tifosi bresciani invadono il terreno di gioco con lancio di numerosi fumogeni , con l’arbitro Massa vostretto ad interrompere il gioco rifugiandosi dentro gli spogliatoi . Intervengono le forze dell’ordine a placare l’azione dei tifosi del Brescia.

