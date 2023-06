Roland Garros: Sinner eliminato dal tedesco Altamair

Non il solito Sinner, troppi errori dopo 5 ore e 26 minuti dopo aver buttato al vento due match -point

Meglio una klunga sosta r ricaricare le batterie , qauesto servità al giovane Sinner metabolizzare la seconda eliminazione dopo quella nel terzo turno agli Internazionali l’altoatesino subisce un’altra sconcertante battuta d’arresto al Roland Garros. L’altoatesino viene eliminato al quinto set dal tedesco Daniel Altmaier, numero 66 Atp, col punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4), 7-5. Troppa deconcentrazione e troppi errori per Jannik, in un match da dimenticare. Altmaier sfiderà Dimitrov che ha battuti Ruusuvuori in 2h49′ (7-6, 6-3, 6-4). Out anche Zeppieri contro Ruud (4) e Vavassori. Nel torneo femminile avanza Cocciaretto, eliminata invece Paolini.