Cristiano Ronaldo tira le somme sulla prima stagione con l’Al-Nassr e la nuova vita in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse cinque volte vincitore del Pallone d’Oro e uno dei calciatori di maggior successo di tutti i tempi, ha rilasciato la sua prima intervista completa da quando ha firmato con l’Al-Nassr Football Club nel gennaio 2023, raccontando come si stia trovando a giocare e vivere in Arabia Saudita.

L’intervista, pubblicata in esclusiva sui canali social Instagram e Twitter della Saudi Pro League, arriva alla fine dell’attuale stagione della Roshn Saudi League, con il club di Riyadh che ha strappato il secondo posto dopo un serrato testa a testa per il titolo con i nuovi campioni dell’Al Ittihad di Jeddah.

Parlando apertamente della sua permanenza in Arabia Saudita, dentro e fuori dal campo, il fuoriclasse portoghese non ha esitato a sottolinearne gli aspetti positivi, tenendo però gli occhi puntati alla prossima stagione, senza lasciarsi scoraggiare dalla perdita del titolo.

Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “Beh, le mie aspettative erano un po’ diverse. Ad essere onesti, mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo: a volte abbiamo bisogno di passione, caparbietà e perseveranza per ottenere i risultati migliori. Quindi, tuttora credo che il prossimo anno miglioreremo molto. Diciamocelo: negli ultimi 5 o 6 mesi la squadra ha fatto molti passi in avanti, così come il campionato e tutte le altre squadre. Certe volte ci vuole tempo, ma se ci credi e hai fiducia nei tuoi obiettivi, penso che tutto sia possibile. Mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non è stato così; però, sono davvero ottimista e fiducioso che le cose cambieranno il prossimo anno e che andremo alla grande. Quindi, crediamoci e mettiamoci al lavoro“.

Da gennaio 2023, quando ha firmato e accettato la nuova sfida, Ronaldo è stato uno dei protagonisti della Saudi Pro League e ha dato un contributo significativo alle prestazioni del suo club. Dal suo arrivo, ha segnato 14 gol in 16 partite, giocando 1.701 minuti.

Parlando della sua esperienza in campo e dello standard generale del campionato in Arabia Saudita, ha dichiarato: “Il campionato è magnifico, anche se credo che abbiamo molte opportunità di crescita. La competizione è davvero alta. Ci sono ottime squadre, ottimi giocatori arabi, ma le infrastrutture devono migliorare ancora un po’. Gli arbitri e il sistema VAR, per esempio, dovrebbero essere un po’ più rapidi. Si tratta di migliorare alcuni dettagli. Ma sono felice qui, voglio continuare qui, e continuerò qui. E penso che, se nei prossimi cinque anni continueranno a lavorare come stanno facendo, il campionato saudita potrà essere tra i primi cinque al mondo“.

Rispondendo a quella che ritiene sia stata la sfida più grande affrontata nel suo trasferimento in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “Una differenza, per esempio, è che in Europa ci alleniamo di più al mattino, mentre qui gli allenamenti sono di pomeriggio, o di sera, o addirittura dopo le 10 di sera durante il Ramadan – È strano, ma come vi dicevo queste situazioni fanno parte di un’esperienza, costruiscono dei ricordi. Mi piace vivere questi momenti perché mi permettono di imparare. È difficile, ma non è niente che non abbia già visto prima. La mia esperienza finora mi ha insegnato che i tifosi sauditi amano davvero il calcio e adorano vivere la vita; non c’è niente di meglio di questo, e ad oggi sono molto felice“.

Il nuovo amministratore delegato della Saudi Pro League, Saad Allazeez, si è recentemente espresso a proposito di Cristiano Ronaldo: “L’arrivo di Cristiano nella Saudi Pro League ha avuto sin dall’inizio il potenziale per essere uno dei più impattanti ed epocali nella storia del calcio. E così è stato. È un calciatore e una persona speciale, la cui influenza va ben oltre il calcio. L'”effetto Cristiano” si è fatto sentire: questa stagione è stata la migliore di sempre, con più spettatori nei giorni delle partite e più followers, oltre a una copertura globale mai vista prima d’ora. La Saudi Pro League è ora trasmessa da 48 piattaforme ed emittenti televisive in oltre 170 Paesi nel mondo e i presenti alle partite dell’Al-Nassr sono raddoppiati da un anno all’altro da quando Cristiano ha firmato. L’Arabia Saudita è, già ora, una nazione ossessionata dal calcio: più dell’80% degli uomini e delle donne sauditi gioca, frequenta o segue il calcio. Gli sviluppi recenti includono l’istituzione di un campionato femminile professionistico, di una squadra nazionale femminile e di un campionato scolastico femminile con 50.000 giocatrici a settimana. E grazie alla crescente popolarità del campionato, sono convinto che altri grandi nomi cercheranno di seguire le orme di Cristiano e di unirsi ai brillanti giovani talenti nostrani che giocano nel nostro campionato“.

Alla domanda su cosa direbbe a tutti i giocatori che hanno intenzione di trasferirsi nella Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo ha risposto: “Che siano grandi giocatori, giovani o “vecchi”, se verranno, saranno i benvenuti. Perché se questo accade, il campionato migliorerà’“.

Parlando dell’esperienza complessiva e della vita familiare in Arabia Saudita al di fuori del campo, ha poi aggiunto: “La vita in Arabia Saudita è fantastica. Se si vuole venire qui, ci si diverte, si vive la cultura del posto e si mangia bene. I sauditi vivono più di notte che di giorno, cosa che trovo molto divertente e interessante. Se vi capita di frequentare la città di notte, la troverete straordinaria. E se vi piace il cibo, venite a Riyadh: ci sono probabilmente alcuni dei migliori ristoranti in cui sia mai stato. L’esperienza più memorabile che ho vissuto qui è stato il Boulevard World: mi è piaciuto davvero tanto. Ci ho portato tutta la mia famiglia. Ma finora è stata un’esperienza nel complesso molto positiva. La mia famiglia è felice, e la scuola dei bambini è di qualità. Senza contare gli altri progetti che il Paese sta portando avanti per il futuro. Mi piace vedere cose diverse, provare cose diverse, ed è anche per questo che sono qui. Il prossimo viaggio che voglio fare è ad AlUla. Voglio andarci perché so che merita molto. E viaggiando per il Paese, si vedono posti fantastici“.

In un ultimo messaggio ai suoi fan in tutto il mondo, Cristiano Ronaldo ha poi aggiunto: “Vi sono davvero grato per avermi sostenuto ogni giorno qui, non solo durante le partite o allo stadio, ma anche fuori, nelle strade e nei luoghi in cui vado. Farò parte del vostro mondo, della vostra cultura, sarò qui: spero di far divertire la gente con le mie partite e le mie prestazioni, e anche di vincere qualcosa, ma ancora una volta vi ringrazio per avermi accolto e cercherò di dare il massimo durante tutto il tempo in cui sarò qui“.

I fan della Roshn Saudi League e di Cristiano Ronaldo potranno accogliere il ritorno del campionato per la stagione 2023-2024 l’11 agosto 2023.