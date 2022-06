Salernitana : Sabatini lascia l’incario da direttore sportivo

La storica salvezza della Salernitana non ha permesso di cancellare le tensioni all’interno del Club campano

Come un fulmine a ciel sereno la notizia di Walter Sabatini lascia l’incarico di direttore sportivo dopo che l’incontro di ieri con il presidente Iervolino aveva fatto emergere divergenze piuttosto difficili da superare.

Questo il comunicato del club: “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”.