Finisce in semifinale la splendida corsa di Martina Trevisan al Roland Garros 2022

La tennista italiana cede 6-3 6-1 alla statunitense Coco Gauff, che ad appena 18 anni è la più giovane finalista dello Slam francese negli ultimi 20 anni. La toscana lotta come una leonessa in diversi game ma fallisce alcune occasioni importanti e si arrende in 1h26’ . L’altra finalista è la numero uno al mondo Swiatek, vincitrice 6-2 6-1 su Kasatkina.

Gli altri risultatai