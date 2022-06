Mancini: ‘per 6 titolari azzurri arrivano le vacanze anticipate

Contro l’Argentina sconfitta netta. Anche il ct mancini lo ammette:”sono stati più bravi di noi”.

La nazionale di Calcio riparte da zero. si riparte da zero. Il poisitivo ciclo è ormai dietro le spalle

Italia . Con la Nations League, alle porte la sfida contro la Germania, sarà determinante per capire le scelte di Mancini e quale squadra mandare in campo: Una formazione che sarà molto diversa da quella che ha trionfato a Wembley soltanto un anno fa. Sei titolari azzurri tornano infatti a casa: Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti lasciano il ritiro della Nazionale a Coverciano, dove il resto del gruppo si allena in vista della partita di sabato a Bologna.

Ecco la lista dei giocatori azzurri per le partite di Nations League:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Spinazzola

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pessina, Tonali

Attaccanti: Belotti, Gnonto, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca