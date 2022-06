Critèrium du Dauphinè 2022, Ben O’Connor:” sono appena maturo”

Il ciclista australiano ha fatto un'ottima partenza come leader del Team AG2R Citroën nel 2021, finendo il suo primo Tour de France appena fuori dal podio dopo aver vinto la tappa di Tignes. Sempre ben piazzato dall'inizio dell'anno, Ben O'Connor gareggerà al Critérium du Dauphiné con le più alte ambizioni... e perché no, quella di succedere al collega australiano Richie Porte... . Ben O'Connor, hai avuto un inizio di stagione molto positivo con ottimi risultati in tutte le gare a tappe che hai completato. Cosa hai cambiato per diventare così coerente? Sono piuttosto soddisfatto di come ho guidato finora, ma avrebbe potuto essere anche meglio. Ad esempio, ero quinto al Tour de Romandie ma sentivo che avrei potuto salire sul podio e perché no vincere se tutto fosse andato meglio. Tuttavia, non si può dire che sia cambiato molto nel modo in cui guido o nel mio allenamento. Sto solo maturando, mi sto ancora sviluppando fisicamente e il mio livello sta salendo naturalmente. Ho 26 anni e gli anni di duro lavoro stanno iniziando a dare i loro frutti. Il mio corpo si sta adattando alle richieste di queste gare e sta rispondendo sempre meglio a obiettivi molto ambiziosi. Sto anche diventando più fiducioso. Speravo di diventare un pilota della classifica generale. Ora sono un pilota di classifica generale. Tra i momenti salienti della tua stagione 2022 finora, c'è stata quella prestigiosa vittoria di tappa al Giro di Catalogna. Alla Parigi-Nizza, ero sia molto orgoglioso che molto deluso. Ho dovuto ritirarmi dalla gara perché mi sono ammalato ma non c'è dubbio che la forma c'era. Così, quando sono arrivato al Volta a Catalunya, ho voluto vendicarmi. E quando ho vinto la tappa di La Molina, ho avuto la convalida che stavo aspettando e che tutto il lavoro che ho fatto durante l'inverno ha dato i suoi frutti. In termini di fiducia, ovviamente, è uno dei giorni importanti di quest'anno. "Sono finiti i tempi in cui gli arrampicatori erano inevitabilmente cattivi sulle strade pianeggianti, posso fare bene anche nelle prove a cronometro" Il Critérium du Dauphiné è una nuova opportunità per continuare la tua progressione. Hai elaborato una strategia? È giunto il momento di salire sul podio in un grande evento del World Tour. Sarebbe il mio primo e so che ora è possibile per me vincere questo tipo di gare. Ho alcune idee in mente ma, ad esempio, non sono sicuro che sia necessario spingere sul palco di Sancy. Chiaramente è una sfida ma l'ultima salita non è abbastanza ripida da fare una grande differenza. Fondamentale sarà invece la cronometro. Non ne ho fatti molti quest'anno e non vedo l'ora di vedere a che punto sono in questo senso. Credo che i tempi in cui gli scalatori erano inevitabilmente cattivi sulle strade pianeggianti siano finiti. Posso fare bene anche nelle prove a cronometro. Dopo la tua esibizione unanimemente acclamata al Tour de France 2021, hai ancora affermato di essere "ancora lontano dal livello di guida dei migliori, non riesco nemmeno a pensarci". Col senno di poi, ti senti ancora allo stesso modo? La mia avventura nel Tour dell'anno scorso è stata straordinaria e non potevo nemmeno immaginare cosa fosse successo. Vincere una tappa e finire quarto assoluto a Parigi è qualcosa di enorme. E l'ho fatto! Ma ovviamente, vuoi sempre fare meglio. Ecco perché diventi un atleta e perché devi investire così tanto in questo lavoro. Quindi ho cambiato idea rispetto allo scorso anno e mi sento in grado di puntare al top quest'estate. È stato anche incoraggiante vedere il mio amico Jai Hindley vincere il Giro. Anche lui è di Perth e ci conosciamo da molto tempo. Quando l'ho visto vincere, mi sono detto che ce la potevo fare anch'io.

