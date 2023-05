Serie B – Frosinone matematicamente promosso in Serie A, battuta la Reggina 3-1

Grande festa allo stadio ‘Stripe’ , il Frosinone batte la Reggina 3-1 e torna in Serie A.La squadra di Grosso è matematicamente promossa in Serie A.

E’ un crescendo la gara dei ciociari che inizialmente soffrono l’emozione e importanza del match. La Reggina ne approfitta ma, non crea grossi problemi ai canarini.

Al 31′ locali in vantaggio: : assist di Cotali per l’1-0 di Borrelli. Poco prima della chiusura del primo tempo arriva anche il 2-0: fallo durissimo in area di rigore di Cionek, che lascia la Reggina in dieci uomini e concede il penalty ai ciociari. Dal dischetto Roberto Insigne non sbaglia, e al 42’ sigla il 2-0.

Nella ripresa (51′) la Reggina riapre il match con Hernani. La squadra di Inzaghi anche in inferiorità numerica pressa il Frosionone e crede nel pareggio, idea spazzata via al 57′ con caso su assist di mazzitelli realizza il 3-1 finale, poi è festa grande.

La Reggina resta a quota 46, con il rischio sempre più alto di non arrivare ai playoff.