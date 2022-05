La Junior TIM Cup a Milano in campo contro ogni discriminazione

Speciale “terzo tempo” sul tema “Keep Racism Out” martedì 3 maggio alle 17.30 presso l’oratorio Silvestrianum. Nel pomeriggio di domani interverranno alcuni rappresentanti dell’A.C. Milan e dell’F.C. Internazionale Milano per parlarne con i ragazzi degli oratori diocesani.

Non c’è solo la corsa scudetto nelle agende di Milan ed Inter. Le due società milanesi al vertice del campionato di Serie A TIM hanno infatti molto a cuore la campagna contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione nei grandi stadi, così come nei piccoli impianti e ovunque vi sia vita ed attività sportiva. Tema portante nel 2022 della Junior TIM Cup, il grande torneo di calcio a 7 giovanile, riservato ad atleti under 14, promosso dal CSI con Lega Serie A e TIM, che, in questa nona edizione è, per l’appunto, “Keep Racism Out”.

Alla pratica sportiva ed agli schemi tattici sul campo di gioco, il torneo sta affiancando diversi appuntamenti, iniziative formative ed attività di riflessione inerenti il tema delle discriminazioni razziali e di ogni genere.

E uno di questi speciali “terzo tempo” fondati sui valori dell’integrazione, della multiculturalità e della fratellanza, avverrà a Milano, martedì 3 maggio alle ore 17.30 presso l’Oratorio Silvestrianum della Parrocchia SS Silvestro e Martino, che aprirà le porte ad alcune squadre di oratorio della diocesi di Milano. Ad accoglierli dando loro il benvenuto ci sarà il presidente del CSI meneghino, Massimo Achini, assieme a due rappresentanti di Milan e Inter. Per i rossoneri, in dialogo con i giovani sportivi della Junior TIM Cup, sarà Angelo Carbone, direttore del settore giovanile AC Milan, mentre per i nerazzurri interverrà Fabio Galante, Legend FC Internazionale Milano.