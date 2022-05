Football americano – Risultati seconda divisione e CIF9

Seconda vittoria in due settimane per gli Skorpions sui Frogs, le Aquile la spuntano a Torino contro i Reapers, rivincita riuscita per i Daemons contro i Sentinels e convincente vittoria in esterna per i Pirates contro i Saints. In CIF9, ancora dominio Crusaders a Cagliari, Rams e Roosters inarrestabili e partite mozzafiato a Roma e Chiavari. Ecco il recap del weekend.(Foto: Rams vs Hammers

Weekend finalmente bello denso di appuntamenti agonistici, quello appena trascorso e “perfect week” in chiave Covid, senza nessun rinvio e la sensazione di esserci, finalmente, lasciati questo lungo periodo buio alle spalle.

In Seconda Divisione, Skorpions ancora a segno contro i Frogs, nella seconda sfida diretta in due settimane. Complice qualche infortunio in casa Varese e, soprattutto, il buon lavoro svolto in settimana dal coaching staff di Legnano, tuttavia, a Vedano Olona è stata partita vera per oltre tre quarti, con i Frogs che hanno saputo tenere molto meglio il campo e gli Skorpions a tratti un po’ in difficoltà, tanto da chiudere il primo quarto solo sul 6 a 0 e da non riuscire a mettere punti sul tabellone per tutta la terza frazione di gioco. La lotta per il primo posto nel ranking del girone passa, ora, dall’attesissima sfida di ritorno contro i Lions Bergamo, il prossimo 15 maggio. A Torino, difese sugli scudi nel match tra Reapers e Aquile Ferrara: pochissimi i punti concessi e Aquile che la spuntano per 6 a 5 con un finale per cuori forti e che ha visto lo special team ferrarese bloccare il field goal dei sorpasso dei Reapers allo scadere. A Cernusco, tornano a vincere i Daemons che “vendicano” la sconfitta dello scorso 19 marzo e battono i Sentinels Isonzo per 18 a 13 dopo un botta e risposta durato per tutta la partita. Per concludere, beffa Saints in casa, a Padova, con i Pirates Savona che dopo aver battuto i Daemons concedono il bis e si portano al primo posto in classifica, appaiati proprio ai Saints e davanti ai Sentinels in virtù di una miglior differenza punti. Girone C decisamente avvincente….

Il ricchissimo menù di CIF9 ha regalato partite tiratissime, come quella tra Predatori GdT e Gorillas Varese, finita 27 a 26 per i varesini, che sono riusciti a resistere al veemente tentativo di rimonta dei liguri. O come la sfida di Roma tra Legio XIII e Mida Achei Crotone, con i romani avanti a metà incontro e i calabresi autori di un grandissimo terzo quarto di partita, con le due squadre a lottare punto a punto fino al fischio finale che regala agli Achei la vittoria per 36 a 33. Più margine, ma stesso grande spettacolo sugli altri campi, dove svetta la prima, fondamentale, vittoria di stagione degli Angels Pesaro, arrivati in 14 a Imola ma capaci di lasciare a zero i Ravens. Continua inarrestabile la marcia dei Rams Milano, alla terza vittoria su tre incontri disputati, dei Mad Bulls Barletta e dei Roosters Romagna, a punteggio pieno e in testa, rispettivamente, ai Gironi B e I. Chiudiamo questo breve recap, evidenziando la convincente vittoria esterna dei Giants Bolzano sui Mexicans Pederobba ed e dei Thunders Trento sugli Hurricanes Vicenza che rende quanto mai appassionante la stagione del Girone F, con ben 3 squadre appaiate al primo posto!

Programma:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 8

Skorpions Varese vs Frogs Legnano 35-6

Reapers Torino vs Aquile Ferrara 5-6

Daemons Cernusco vs Sentinels Isonzo 18-13

Saints Padova vs Pirates Savona 0-12

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 7

Sirbons Cagliari vs Crusaders Cagliari 0-26

Predatori GdT vs Gorillas Varese 26-27

Hammers MB vs Rams Milano 13-34

Eagles Salerno vs Mad Bulls Barletta 0-13

Doves Bologna vs Roosters Romagna 21-39

Mexicans Pederobba vs Giants Bolzano 12-24

Hurricanes Vicenza vs Thunders Trento 15-22

Ravens Imola vs Angels Pesaro 0-22

Legio XIII Roma vs RVL Achei Crotone 33-36

Ph. Credits: @Rams Milano