Basket – Serie A. Olimpia Milano chiuderà ufficialmente al secondo posto

La certezza del piazzamento dopo la vittoria casalinga (92-87) contro Brindisi, che dice invece addio ai playoff scudetto. Fuori dalla post season anche Varese, sconfitta 102-71 a Brescia.

Venezia sbanca Pesaro 85-75 con i 22 di Watt. L’Umana Reyer dovrà ancora blindare, nell’ultima giornata, il suo terzo posto dall’assalto di Tortona, che batte in casa 80-74 Trieste: Daum (20 punti) e Sanders (18) sono i migliori per i piemontesi. Bene Sassari tra le mura amiche contro Cremona: il 98-82 conclusivo vede protagonisti, tra i sardi, Bilan e Treier, entrambi con 11 punti. Reggio Emilia, trascinata dai 22 punti di Cinciarini, si riprende dalle ultime due sconfitte consecutive e vince 77-69 a Trento. Addio, infine, alla Serie A1 per la Fortitudo Bologna, che stasera retrocede aritmeticamente dopo il ko casalingo per 64-56 contro Napoli, che a sua volta si salva grazie ai 15 punti di McDuffie.

Riisultati:

Olimpia Milano – Brindisi 92 – 87

Pesaro – Venezia 75 – 85

Tortina – Trieste 80 – 74

Sassari – Cremona 98 – 82

Trento – Reggio Emilia 69 – 77

Successi importanti per Venezia, Tortona e Sassari per stabilire il fattore campo ai playoff. La Fortitudo Bologna retrocede, Napoli si salva.