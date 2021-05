Serie A: Bologna-Fiorentina 3-3. Tripletta di Palacio

La Fiorentina fallisce uno dei match-point per la salvezza. Contro il Bologna allo stadio Dall’Ara finisce 3-3 con tripletta di un straordinario Rodrigo Palacio.

Rodrigo Palacio realizza una tripletta 31’, al 71’ e all’84’, sono determinanti per annullare quelle di Vlahovic al 21’ (su rigore) e al 73’, intervallate dal guizzo di Bonaventura al 64’. Punto utile ai felsinei per ossigeno puro. Per la squadra allenata da Iachini c’è ancora da lottare.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FIORENTINA 3-3

Bologna (3-4-2-1): Skorupski ; Tomiyasu (31’ st Skov Olsen), Danilo , Soumaoro ; Orsolini , Soriano , Svanberg , De Silvestri ; Vignato (45’ st Juwara ), Barrow ; Palacio . A disp.: Da Costa, Ravaglia, Amey, Mbaye, Poli, Baldursson, Rabbi, Antov, Faragò, Urbanski. All.: Mihajlovic

Fiorentina (3-5-2): Dragowski ; Milenkovic , German Pezzella , Caceres ; Venuti , Bonaventura (37’ st Castrovilli sv), Amrabat 6, Pulgar 6,5, Biraghi (23’ st Igor ); Vlahovic , Ribery (32’ st Kouamé ). A disp.: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Eysseric. All.: Iachini

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 22’ rig. Vlahovic (F), 31’ Palacio (B), 19’ st Bonaventura (F), 26’ st Palacio (B), 29’ st Vlahovic (F), 39’ st Palacio (B)

Ammoniti: Soumaoro (B), Svanberg (B), Milenkovic (F), Igor (F)