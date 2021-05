Moto3 Gp Spagna Jerez. Acosta fa tris

Pedro Acosta ha vinto il Gran Premio di Spagna classe Moto3, quarto appuntamento del Motomondiale 2021.

Il pilota del Team Red Bull Ajo ha sbagliato a due giri dalla fine , poi ha recuperato trionfando al traguardo. Terza vittoria consecutiva dopo quelle di Doha e Portimao.

Secondo gradino del podio per il nostro Romano Fenati, che in sella all’Husqvarna del Max Racing Team ha preceduto uno strepitoso Jeremy Alcoba (Team Gresini), che ha dovuto fare due long lap penalty. Per Fenati 26° podio in Moto3, 4° a Jerez.

Moto3 Gara Jerez – GP Spagna – I tempi