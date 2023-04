Serie A – Spezia – Salernitamna 1-1all’autogol di Caldara risponde Shomurodov

Spezia e Salernitana si dividono la posta in palio. Al ‘Picco’ finisce 1-1.

Nel primo tempo la Salernitana con un leggero dominio passa in vantaggio grazie all’autogol di Caldara nel tentativo di anticipare Piątek.

Nella ripresa le scelte di Semplici premiamo lo Spezia Shomurodov pareggia al 70′, Maldini ed Ekdal sfiorano il gol-vittoria. Un pari prezioso per entrambe, che allungano sul Verona terzultimo: +9 per i campani, +6 per lo Spezia.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3) – Drągowski ; Amian , Caldara , Ampadu , Nikolaou (32′ st Bastoni ); Bourabia , Ekdal (40′ st Wisniewski ), Kovalenko (1′ st Żurkowski ); Verde (1′ st Maldini), Shomurodov , Gyasi (10′ st Agudelo ). All. Semplici. A disposizione: Zoet, Marchetti, Holm, Sala, Beck, Krollis, Salva Ferrer, Esposito, Cipot.

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa ; Daniliuc, Gyömbér , Pirola (35′ st Fazio ); Sambia (35′ st Kastanos ), Coulibaly , Vilhena (35′ st Bonazzoli sv), Bradarić ; Candreva (24′ st Bohinen ), Dia ; Piątek (10′ st Maggiore ). All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Botheim, Valencia, Troost-Ekong, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato.

Arbitro: Orsato.

Marcatori: 42′ aut. Caldara (Sa), 25′ st Shomurodov (Sp).

Ammonito: Coulibaly (Sa)