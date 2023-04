Maurizio Sarri ai microfoni Dazn dopo la vittoria contro il Monza:

Abbiamo preso tre punti importantissimi in una corsa ancora molto lunga, ci sono 30 punti in palio. “Quella di Palladino è una squadra che ti fa soffrire, noi abbiamo fatto una buona partita ma nel finale abbiamo rallentato per 75-80 minuti abbiamo fatto molto bene”, ha aggiunto.