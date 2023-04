Josè Mourinho si gode il successo contro la saampdoria

Nel primo tempo abbiamo creato gioco, abbiamo avuto due opportunita’ chiarissime e lo 0-0 andava stretto – ha spiegato il tecnico giallorosso -. Nel secondo tempo con loro in dieci abbiamo fatto gol, poi siamo migliorati dopo l’ingresso di Solbakken e abbiamo segnato altre due volte. Reti che a me però interessano poco, a me interessavano i tre punti. Dopo due sconfitte erano importantissimi“.