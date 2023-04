Daniil Medvedev ha vinto l’Atp 1000 , sconfitto in finale Jannik Sinner

Dopo un primo set molto combattuto, vinto 7-5 dal russo, l’azzurro subisce un brusco calo fisico nel secondo parziale. La sua reazione non basta, Medvedev lo vince 6-3 e conquista il 19° trofeo in carriera: sei su sei per lui contro Sinner, che si consola con la scalata al 9° posto nel ranking Atp.