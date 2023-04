L’Inter di Inzaghi è stata battuta in casa dalla Fiorentina raccogliendo la terza sconfitta di fila in Serie A.

“C’è grandissima delusione perché è la seconda partita di fila in casa che perdiamo – ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -. Dobbiamo lavorare di più, io per primo, ma per quanto riguarda la prestazione e l’impegno non posso dire nulla, abbiamo fatto il massimo. Dobbiamo essere più cattivi perché dovevamo sfruttare le tante palle gol create”.

