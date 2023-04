F1 Gp d’Australia: vince Verstappen, davanti a Luis Hamilton, terzo Alonso. Sainz grandi polemiche penalizzato

Un Gran premio incredibile con tre bandiere rosse e tanti incidenti. Alla fine Max Verstappen ha vinto il gran Premio d’Australia davanti a Lewis Hamilton, terzo Fernando Alonso. Dodicesimo Sainz a causa di una penalità di 5” per un contatto con Fernando avvenuto nell’ultima ripartenza quando mancavano 2 giri. Colpo di scena in avvio con Leclerc che finisce nella ghiaia al 1° giro e si ritira dopo un contatto con Stroll. Ritiro anche per Russell, Albon, Magnussen e le due Alpine.

Al termine del Gran premio , Sainz non ha voluto rilasciare alcuna intervista a SkySport , lo spagnolo ritiene di essere stato penalizzato ingiustamente quando si trovava in terza posizione , senza aver nemmeno un confronto con giudici di gara.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 69

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 54

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 38

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 20

6 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20

7 George Russell GBR MERCEDES 18

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 8

9 Charles Leclerc MON FERRARI 6

10 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 4

12 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 4

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 4

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 4

15 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 2

16 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 1

17 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

18 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 1

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

Classifica del GP d’Australia 2023

1 VERSTAPPEN 2 HAMILTON 3 ALONSO 4 STROLL 5 PEREZ 6 NORRIS 7 HULKENBERG 8 PIASTRI 9 ZHOU 10 TSUNODA 11 BOTTAS 12 SAINZ 13 GASLY 14 OCON 15 DE VRIES 16 SARGEANT 17 MAGNUSSEN / RUSSELL / ALBON / LECLERC