Serie B , risultati 32° Giornata

Sabato 2 aprile

Cosenza-Parma LIVE 0-2 (9′ e 88′ Bernabè (P) 47′ Larangeira (P); 75′ Larrivey rig. (C)

Cittadella-Ternana 1-2 (37′ e 90+4 Donnarumma (T); 90′ Tavernelli (C)

Ascoli-Pordenone 1-0 84′ Boschirotto

Alessandria-Spal 2-2 (18′ Corazza (A) 32′ Capradossi (S) 50 Viviani (S) 81′ Marconi (A)

Cremonese-Reggina 1-0 50′ Ciofani; 80′ Galabinov rig. (C)

Lecce-Frosinone LIVE 1-0 40′ Coda

Ore 16,15

Benevento-Pisa 5-1 3′ Ionita (B), 32′ aut. Caracciolo (P), 49′ Improta (B), 69′ Forte (B), 85′ Puscas (P), 88′ Tello (B)

Domenica 3 aprile

Crotone-Perugia ore 15.30

Brescia-Vicenza ore 15.30

Como-Monza ore 15.30

Classifica

Risultati classifica Serie B LIVE: manita del Benevento al Pisa

Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentaduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaduesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 2 e domenica 3 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto riparte dopo la pausa Nazionali e non si fermerà più in questa lunga e appassionante volata promozione. Il denso sabato vivrà nella doppia sfida di cartello che opporrà Lecce e Benevento a Frosinone e Pisa, con la capolista Cremonese che ospita la Reggina per provare a guadagnare lunghezze sulle inseguitrici. Domenica toccherà poi invece alle altre lombarde rispondere: il Brescia, passato nelle mani di Corini, attende il Vicenza, mentre il Monza avrà il difficile derby sul lago di Como.

Sabato 2 aprile

Cosenza-Parma 1-3 (9′ Bernabè, 47′ Larangeira, 75′ Larrivey rig. 88′ Bernabè)

Cittadella-Ternana 1-2 (37′ Donnarumma, 90′ Tavernelli, 90+4′ Donnarumma)

Ascoli-Pordenone 1-0 (84′ Baschirotto)

Alessandria-Spal 2-2 (18′ Corazza, 32′ Capradossi, 50 Viviani, 81′ Marconi)

Cremonese-Reggina 1-1 (50′ Ciofani, 80′ Galabinov rig.)

Lecce-Frosinone 1-0 (40′ Coda)

Benevento-Pisa 5-1 (3′ Ionita, 32′ Caracciolo aut., 49′ Improta, 69′ Forte, 85′ Puscas, 88′ Tello)

Domenica 3 aprile

Crotone-Perugia ore 15.30

Brescia-Vicenza ore 15.30

Como-Monza ore 15.30

CLASSIFICA

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58

Monza 57

Brescia 54

Benevento 54*

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 46

Ternana 44

Cittadella 44

Reggina 44

Parma 42

Como 41

Spal 33

Alessandria 26

Cosenza 24*

Vicenza 24

Crotone 19

Pordenone 14

*una partita in meno