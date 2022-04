Serie A: Lazio-Sassuolo 2-1

Nel secondo anticipo della 31a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-1 il Sassuolo

Gara che non ha deluso per le tante emozioni. match sbloccato al 17′ da un tiro nell’angolino di Lazzari. Gli emiliani prendono un palo al 42′ con un colpo di testa di Frattesi, ma subiscono a inizio ripresa (51′) il raddoppio di Milinkovic-Savic, lesto nell’inserimento sulla punizione di Luis Alberto che colpisce la parte alta della traversa direttamente da corner al 71′. Al 94′ accorcia Traore. lazio che sale al 5° posto in classifica.

IL TABELLINO

LAZIO-SASSUOLO 2-1

Lazio (4-3-3): Strakosha ; Lazzari , Patric , Acerbi , Marusic ; Milinkovic-Savic (40′ st Basic), Lucas Leiva (34′ st Cataldi ), Luis Alberto (48′ st Akpa Akpro); Felipe Anderson , Immobile , Zaccagni . A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Kamenovic, Luka Romero, Raul Moro, Cabral. All.: Sarri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Muldur (29′ st Toljan ), Ayhan , Ferrari , Kyriakopoulos (1′ st Rogerio ); Frattesi (29′ st Harroui ), Henrique ; Defrel (39′ st Oddei), Raspadori , Traore , Scamacca (44′ st Samele ). A disp.: Vitale, Pegolo, Magnanelli, Ciervo, Peluso, Chiriches, Tressoldi. All.: Dionisi

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 17′ Lazzari (L), 6′ st Milinkovic-Savic (L), 49′ st Traore (S)

Ammoniti: Kyriakopoulos (S), Felipe Anderson (L), Frattesi (S), Harroui (S)