MotoGP Gp Argentina –Aleix Espargarò ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Argentina, terza tappa della MotoGP 2022.

Prima pole dell’Aprilia in MotoGP con Espargarò che centra la partenza al “palo” con tre moto diverse (un record), Yamaha, Suzuki e appunto Aprilia. L’ultima pole in Top Class per la moto di Noale risale a 21 anni fa con Jeremy McWilliams.

In prima fila con il #41 della casa veneta ci saranno le Ducati di Jorge Martin (Pramac) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). I due sono staccati rispettivamente di 0.151s e 0.431s. Per Marini è la seconda prima fila dopo Misano (GP Emilia Romagna) 2021.

Pol Espargarò con la Honda aprirà la prima fila dove troverà anche un redivivo Maverick Vinales (Aprilia) e il Campione in carica Fabio Quartararo (Yamaha).

Settimo e ottavo tempo per le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che precedono la Ducati Pramac di Johann Zarco. Quarta fila per Takaaki Nakagami (LCR Honda), Jack Miller (Ducati Factory) e Brad Binder (KTM).

MotoGp Qualifica 2 Termas de Rio Hondo – GP Argentina – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap

1 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:37.688

2 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing 1:37.839 0.151

3 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:38.119 0.431

4 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:38.165 0.477

5 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 1:38.196 0.508

6 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:38.281 0.593

7 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:38.455 0.767

8 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:38.516 0.828

9 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:38.537 0.849

10 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:38.576 0.888

11 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:38.584 0.896

12 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:38.932 1.244