Mondiali Qatar 2022, il calendario della prima fase.Si inizia il 21 novembre con Senegal -Olanda

Un vero e proprio girone di ferro non c’è ma occhio alle sorprese. Col rinnovato appello ai leader politici perchè si fermi ogni guerra da parte del presidente della Fifa Infantino (“Dovrà essere l’edizione dei Mondiali della pace e dell’unità”) e il ricordo delle leggende scomparse in questi anni – Gordon Banks, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi e Gerd Muller – la cerimonia di Doha ha disegnato gli otto gironi dell’inedito Mondiale d’autunno che dal 21 novembre al 18 dicembre avrà come palcoscenico il Qatar e che l’Italia, come quattro anni fa in Russia, vivrà ancora una volta da semplice spettatrice.

Questo il calendario delle partite della prima fase dei Mondiali di Qatar 2022:

– 21 novembre: Qatar-Ecuador (girone A, ore 11) Senegal-Olanda (A) Inghilterra-Iran (B) Stati Uniti-Galles/Scozia/Ucraina (B)

– 22 novembre: Argentina-Arabia Saudita (C) Messico-Polonia (C) Francia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D) Danimarca-Tunisia (D)

– 23 novembre: Spagna-Costa Rica/Nuova Zelanda (E) Germania-Giappone (E) Belgio-Canada (F) Giappone-Croazia (F)

– 24 novembre: Brasile-Serbia (G) Svizzera-Camerun (G) Portogallo-Ghana (H) Uruguay-Corea del Sud (H)

– 25 novembre: Qatar-Senegal (A) Olanda-Ecuador (A) Inghilterra-Stati Uniti (B) Galles/Scozia/Ucraina-Iran (B)

– 26 novembre: Argentina-Messico (C) Polonia-Arabia Saudita (C) Francia-Danimarca (D) Tunisia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D)

– 27 novembre: Spagna-Germania (E) Giappone-Costa Rica/Nuova Zelanda (E) Belgio-Marocco (F) Croazia-Canada (F)

– 28 novembre: Brasile-Svizzera (G) Camerun-Serbia (G) Portogallo-Uruguay (H) Corea del Sud-Ghana (H)

– 29 novembre: Olanda-Qatar (A) Ecuador-Senegal (A) Galles/Scozia/Ucraina-Inghilterra (B) Iran-Stati Uniti (B)

– 30 novembre: Polonia-Argentina (C) Arabia Saudita-Messico (C) Tunisia-Francia (D) Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù-Danimarca (D)

– 1 dicembre: Giappone-Spagna (E) Costa Rica/Nuova Zelanda-Germania (E) Croazia-Belgio (F) Canada-Marocco (F)

– 2 dicembre: Camerun-Brasile (G) Serbia-Svizzera (G) Corea del Sud-Portogallo (H) Ghana-Uruguay (H)