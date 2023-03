Ternana, un uomo solo al comando

(di Marco Foianesi).- Nuovo capitolo a Terni. Lucarelli è tornato sulle panchine delle fere e ha strappato un buon pareggio sul campo del Palermo.

Dopo la sconfitta interna contro il Cittadella infatti era successo di tutto. Aurelio Andreazzoli si era dimesso e aveva indicato anche il sostituto che fino a dicembre aveva fatto molto bene. Se nel campo la Ternana risponde positivamente, il problema si pone fuori. Il Presidente, Stefano Bandecchi sta sfidando tutti. Già dopo il derby perso contro il Perugia nel suo profilo Instragram si era scagliato contro tifosi con parole che non si possono nemmeno riportare, usando un linguaggio molto spinto, per niente diplomatico. Il fatto che è ognuno è libero di esprimersi come vuole, ma dal momento in cui sei una persona pubblica e vuoi diventare Sindaco, un po’ di diplomazia non guasterebbe. Proprio la figura dell’attuale primo cittadino, Leonardo Latini è stata una delle sue ultime vittime mediatiche. Lo sputo ai tifosi, confermato dallo stesso Bandecchi, ha fatto il giro del web e ha indignato profondamente l’intera città, a tal punto che Latini nei suo profilo ha scritto: “Nessuno può permettersi di mancare di rispetto a una città che più volte ha riconosciuto il valore della azioni fatte in suo favore. Da Sindaco non dimentico quanto il Presidente Bandecchi ha fatto per la città, ma al contempo non posso accettare che Terni e i suoi cittadini vengano offesi in tale maniera”. Chiaramente la replica del Presidente non si è fatta attendere che ha subito risposto: “Latini sei inoppotuno e falso”. Questo è solo l’inizio, prepariamoci a duelli, colpi senza limiti, bassi o alti staranno stabiliti da chi osserva.