SERIE BKT -risultati

La capolista Frosinone batte la Spal allunga in classifica e si porta a +11 sul Genoa che non va oltre lo 0-0 , all’Unipol Arena con Cagliari. Ne approfitta il Bari che accorcia proprio sui liguri (-1) grazie al successo casalingo sul Venezia. La marcia del Sudtirol non rallenta. I bolzanini passano al ‘Vigorito ‘ 2-0 con il Benevento. Cittadella-Brescia e Perugia-Como 0-0. Vittoria 1-0 e sorpasso dell’Ascoli sul Modena. In Modena-Ascoli e Perugia-Como arbitri sostituiti per infortunio.,

BARI-VENEZIA 1-0

64′ Bellomo

IL TABELLINO

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Molina, Maiello (86′ Benali), Benedetti (68′ Mallamo); Bellomo (68′ Zuzek); Cheddira, Antenucci (87′ Scheidler). All.: Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Ceppitelli, Svoboda, Carboni (77′ Pierini); Candela, Milanese (77′ Ellertsson), Tessmann, Busio (46′ Cherishev), Ciervo (68′ Zampano); Johnsen (68′ Novakovich), Pohjanpalo. All.: Vanoli.

BENEVENTO-SUDTIROL 0-2

12′ Belardinelli, 59′ Cissé

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1) : Paleari; Foulon (46′ Carfora), Tosca (80′ Agnello), Pastina, Letizia; Tello, Schiattarella, Koutsoupias (61′ Acampora); Jureskin, Karic; Simy (61′ LaGumina). All.: Stellone.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Celli; Siega (46′ Rover), Tait, Pompetti (46′ Fiordilino), Belardinelli (72′ Curto); Cissé (82′ Schiavone), Larrivey (72′ Lunetta). All.: Bisoli.

CAGLIARI-GENOA 0-0

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena (46′ Nandez), Altare; Zappa, Rog (13′ Kourfalidis), Makoumbou, Barreca (71′ Azzi); Mancosu (71′ Pavoletti); Lapadula, Lovumbo. All.: Ranieri.

GENOA (4-3-1-2): Martinez; Bani (46′ Sturaro), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Frendrup, Crisicito; Jagiello (56′ Haps), Gudmunsson (80′ Dragus); Puscas (80′ Salcedo). All: Gilardino.

CITTADELLA-BRESCIA 0-0

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Salvi, Frare, Giraudo; Vita (71′ Carriero), Crociata (46′ Asencio), Branca; Mastrantonio (63′ Pavan), Antonucci (82′ Embalo), Maistrello (71′ Magrassi). All.: Gorini.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Huard; Van De Looi, Bjorkengren, Bisoli; Rodriguez (62′ Galazzi), Listkowski (76′ Niemeijer); Ayè (76′ Bianchi). All.: Gastaldello.

MODENA-ASCOLI 0-1

75′ Mendes

IL TABELLINO

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (82′ Duca); Magnino, Gerli (82′ Mosti), Poli (72′ Armellino); Giovannini (56′ Strizzolo), Falcinelli (56′ Tremolada); Bonfanti. All.: Tesser.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel (61′ Giovane), Caligara; Falzerano (88′ Eramo); Gondo (61′ Mendes), Marsura 870′ Dionisi). All.: Breda.

PERUGIA-COMO 0-0

IL TABELLINO

PERUGIA (3-4-1-2) : Gori; Curado, Struna (81′ Sgarbi), Vulikic; Iannoni 881′ Cancellieri), Capezzi (77′ Bartolomei), Santoro, Lisi; Luperini; Olivieri (81′ Seghetti), Matos (60′ Di Carmine). All.: Castori.

COMO (3-4-1-2) : Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali (85′ Cagnano), Bellemo, Arrigoni, Iovine (46′ Da Riva); Blanco (46′ Parigini); Gabrielloni (65′ Cerri), Mancuso (85′ Cutrone). All.: Longo.

: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali (85′ Cagnano), Bellemo, Arrigoni, Iovine (46′ Da Riva); Blanco (46′ Parigini); Gabrielloni (65′ Cerri), Mancuso (85′ Cutrone). All.: Longo.

SPAL-FROSINONE 0-2

24′ Lucioni, 61′ Caso

IL TABELLINO

SPAL (4-2-3-1): Pomini; Dickmann (80′ Almici), Meccariello, Arena, Tripaldelli (80′ Celia); Prati, Zanellato; Maistro (63′ Rossi), Nainggolan (46′ Tunjov), Fetfatzidis (63′ Moncini); La Mantia. All. Oddo

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi (56′ Monterisi), Ravanelli, Lucioni, Frabotta; Garritano (75′ Rohden), Mazzitelli (56′ Gelli), Kone; Baez, Moro (87′ Mulattieri), Insigne (56′ Caso). All. Grosso