SERIE BKT – designazioni 28^giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 5 marzo.
PISA – PALERMO Sabato 4/03 h. 14.00
PEZZUTO
BOTTEGONI – FONTEMURATO
IV: GIACCAGLIA
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO S.
REGGINA – PARMA Sabato 4/03 h. 16.15
IRRATI
BERTI – DI MONTE
IV: ARENA
VAR: MARINELLI
AVAR: PAGANESSI
ASCOLI – BARI h. 15.00
ABISSO
VECCHI – TRINCHIERI
IV: PERRI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARCENARO
BRESCIA – CAGLIARI h. 15.00
FABBRI
GALETTO – NIEDDA
IV: LOVISON
VAR: GUIDA
AVAR: MASSIMI
COMO – MODENA h. 15.00
RUTELLA
VIGILE – TRASCIATTI
IV: PACELLA
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: COLAROSSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
FROSINONE – VENEZIA h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
LAUDATO – RICCI M.
IV: CAVALIERE
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: BERCIGLI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
SPAL – CITTADELLA h. 15.00
SOZZA
CAPALDO – D’ASCANIO
IV: EMMANUELE
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
SUDTIROL – PERUGIA h. 15.00
PATERNA
CECCON – GUALTIERI C.
IV: PIRROTTA
VAR: MARINI
AVAR: ZUFFERLI
TERNANA – BENEVENTO h. 15.00
DIONISI
ROCCA – LONGO F.
IV: BARATTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MUTO