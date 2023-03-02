SERIE BKT – designazioni 28^giornata

Redazione 2 Marzo 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni 28^giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 5 marzo.

PISA – PALERMO    Sabato 4/03 h. 14.00

PEZZUTO

BOTTEGONI – FONTEMURATO

IV:      GIACCAGLIA

VAR:     DI MARTINO

AVAR:       LONGO S.

REGGINA – PARMA    Sabato 4/03 h. 16.15

IRRATI

BERTI – DI MONTE

IV:      ARENA

VAR:     MARINELLI

AVAR:       PAGANESSI

ASCOLI – BARI      h. 15.00

ABISSO

VECCHI – TRINCHIERI

IV:       PERRI

VAR:      LA PENNA

AVAR:      MARCENARO

BRESCIA – CAGLIARI      h. 15.00

FABBRI

GALETTO – NIEDDA

IV:     LOVISON

VAR:     GUIDA

AVAR:     MASSIMI

COMO – MODENA    h. 15.00

RUTELLA  

VIGILE – TRASCIATTI

IV:      PACELLA

VAR:     PICCININI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     COLAROSSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

FROSINONE – VENEZIA    h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

LAUDATO – RICCI M.

IV:     CAVALIERE

VAR:     BANTI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:      BERCIGLI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

SPAL – CITTADELLA    h. 15.00

SOZZA

CAPALDO – D’ASCANIO

IV:     EMMANUELE

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     MACADDINO (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

SUDTIROL – PERUGIA     h. 15.00

PATERNA

CECCON – GUALTIERI C.

IV:     PIRROTTA

VAR:      MARINI

AVAR:       ZUFFERLI

TERNANA – BENEVENTO       h. 15.00

DIONISI

ROCCA – LONGO F.

IV:       BARATTA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      MUTO