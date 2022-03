Serie A , Giudice Sportivo

Giacomo Bonaventura (Fiorentina ) squalificato per due giornate per l’espulsione contro il Sassuolo e per “un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara rivolgendo un epiteto offensivo”.

Multa da 20mila euro allo Spezia: i suoi tifosi hanno insultato l’arbitro mentre rivedeva al Var l’azione che ha portato al rigore trasformato da Abraham nella partita contro la Roma e hanno colpito un assistente con una monetina.

Tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Due giornate

Giacomo Bonaventura (Fiorentina);

Una giornata

Rafael Toloi (Atalanta);

Ardian Ismajli (Empoli);

Maxime Lopez (Sassuolo);

Kelvin Amian (Spezia);

Jakub Kiwior (Spezia);

Morten Thorsby (Sampdoria);