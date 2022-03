Reigns e Lesnar a Wrestlemania per la terza volta…. Ecco la loro storia showcase of the immoltals

1 marzo 2022 –Per la terza volta nella storia, sarà Roman Reigns vs Brock Lesnar a WrestleMania 38. “The most stupendous 2 night” del GranDaddy of Them All sono alle porte, previste per le notti italiane di sabato 2 e domenica 3 aprile, direttamente dall’AT&T Stadium di Arlington (Dallas, Texas). L’evento sarà disponibile sul WWE Network e il piatto forte è sicuramente il Title vs Title M. foto: Brock Lesnar Vs Roman Reigns.

Match fra il WWE Champion Brock Lesnar e il WWE Universal Champion Roman Reigns. In un Winner Take All due grandi campioni si affronteranno nell’evento più importante dell’anno, così come era accaduto sia a WrestleMania 31 che a WrestleMania 34. Brock e Roman, tra le Superstar in attività, sono tra quelli che hanno già scritto momenti iconici allo Showcase of the Immortals. Per tutto il 2021 si sono sfidati con messaggi dentro e fuori dal ring, con tradimenti di Paul Heyman, tornato al fianco di Roman Reigns e con la voglia di prevalere l’uno sull’altro. A WrestleMania 31 Brock e Roman furono beffati dall’incasso del Money in the Bank di Seth Rollins, a WrestleMania 34 a vincere fu Brock Lesnar, cosa succederà adesso?

Entrambi hanno una cosa molto importante in comune: sono gli unici due uomini che hanno battuto The Undertaker a WrestleMania. Ci riuscì Lesnar ponendo fine alla Streak del DeadMan a WrestleMania 30, in uno dei momenti più scioccanti di sempre. Successo bissato 3 anni più tardi da Roman Reigns, che sembrava aver apparentemente costretto al ritiro The Phenom. Ma lo score dei due a WrestleMania è impressionante anche per altri momenti…

Per il primo grande momento di Lesnar bisogna tornare al 2003, quando nel suo primo Main Event di WrestleMania XIX affrontò Kurt Angle (suo acerrimo rivale dell’epoca) in un match valido per il WWE Championship. Rimane impresso nella storia il momento della Shooting Star Press di Brock dalla cima della terza corda. Una contesa epica, dopo la quale Lesnar vinse il WWE Championship. Da non dimenticare la lunga rincorsa al WWE Championship di Roman Reigns, nemico numero uno dell’Authority di Triple H, che culminò proprio nel Main Event di WrestleMania 32. L’allora Big Dog sconfisse The Game, prendendosi il titolo e salendo sul tetto del mondo. A WrestleMania 33, mentre Reigns sconfiggeva The Undertaker, anche Brock Lesnar chiudeva un cerchio… quello con Goldberg. Dopo il flop di 13 anni prima a WrestleMania, The Beast venne sconfitto anche a Survivor Series. Ma la vendetta arrivò a WrestleMania 33, dove Lesnar riuscì a battere per la prima volta il rivale.

Un momento toccante per Roman Reigns arrivò a WrestleMania 35: qualche mese prima fu costretto a lasciare la WWE per una ricaduta della leucemia, malattia che aveva già avuto da ragazzo. Ma Roman riuscì a sconfiggere sia la malattia che Drew McIntyre, tornando nel ring e suscitando grande commozione da parte del WWE Universe.

E ora cosa attendersi da questa sfida?