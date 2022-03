Coppa Italia, Fiorentina – Juventus 0-1. Autorete di Venuti al 91°

Non è stata la serata di Dusan Vlahovic, ma quella di Lorenzo venuti che al 91′ su cross di Cuadrado mette la palla alle spalle di Terracciano e consegna alla Juve nell’andata semifinale Coppa Italia la vittoria. Sarà dura per i viola nel match di ritorno all’Allianza Stadium ribaltare il risultato.(foto: Venuti in lacrime dopo l’autogol)

Juventus batte 1-0 la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia e ipoteca la qualificazione alla finale: . Nel primo tempo la Fiorentina è più vivace rispetto ai bianconeri . Ikonè mette i brivi a perin con un destro che termina fuori di poco .

Il francese, il migliore dei suoi, colpisce un clamoroso palo al 48′ con un sinistro a giro dopo uno stop al volo di tacco. Vlahovic, fischiatissimo dai suo ex tifosi, sfiora il gol con uno scavetto respinto da Terracciano (56′). Poi quando lo 0-0 sembra cristallizzato ecco lo sfortunato autogol nel recupero: cross teso di Cuadrado , con venuti che tocca con il corpo poi sulla cisca e mette la palla in fondo alla rete.

IL TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano. Odriozola (1′ st Venuti), Milenkovic, Igor Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (39′ st Duncan), Ikoné (39′ st Nico Gonzalez), Piatek (20′ st Cabral), Saponara (20′ st Sottil). A disp.: Dragowski, Rosati, Amrabat, Maleh, Terzic, Callejon, Egharevba. All.: Italiano

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké (1′ st Cuadrado), Rabiot, Arthur, Locatelli, Pellegrini; Kean (14′ st Morata), Vlahovic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Stramaccioni, Miretti, Soulé. All.: Allegri

Arbitro: Guida

Marcatori: 46′ st aut. Venuti (J)

Ammoniti: Pellegrini (J), Bonaventura (F), Milenkovic (F), De Sciglio (J), Torreira (F)