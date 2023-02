TOUR SAUDITA 2023: Guerreiro prende il comando

© Tour saudita / Balletto paolino. La quarta tappa 4del Saudi Tour era favorevole a uno scalatore o almeno a un uomo con ambizioni di classifica generalecosì Ruben Almeida Guerreiro l’ha portata a termine tagkiando per primo il traguardo .

La salita decisiva ed estremamente ripida allo Skyviews di Harrad Uwayrid ha visto staccarsi quattro uomini forti: Buitrago (Bahrain Victorious), Formolo, Grossschartner (UAE Team Emirates) e Guerreiro (Movistar). Sono riusciti a mantenere un distacco abbastanza decente dal gruppo della maglia verde per raggiungere la linea e lottare per il comando della classifica generale. Ruben Guerreiro si è dimostrato il più veloce battendo sul traguardo Formolo e Buitrago. Il portoghese che si è unito a Movistar da EF durante la pausa invernale ottiene la sua quarta vittoria in assoluto da professionista e conquista la maglia verde a un giorno dalla fine.

CLASSIFICA FASE

1. Ruben Almeida Guerreiro (Team Movistar) 03h45’01’’

2. Davide Formolo (UAE Team Emirates) +00’’

3. Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain Vittorioso) +00”

CLASSIFICAZIONE GENERALE

1. Ruben Almeida Guerreiro (Team Movistar) 17h09’51’’

2. Davide Formolo (UAE Team Emirates) +08’’

3. Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain Vittorioso) +09”

CLASSIFICA MAGLIE

Maglia Verde

Ruben Almeida Guerreiro

(Team Movistar)

Classifica pnti

Gionata Milano

(Bahrein Vittorioso)

Miglior giovane

Santiago Buitrago Sanchez

(Bahrein Vittorioso)

Il più attivo

Marcus Sander Hansen

(Uno – X Pro Cycling Team)